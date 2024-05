Trainer bleibt, Hauptsponsor auch, der Sportliche Leiter geht, zudem mindestens 13 Spieler. Beim FC Wegberg-Beeck steht ein Umbruch bevor.

Der FC Wegberg-Beeck muss aus der Regionalliga West absteigen. In der Saison 2024/25 geht der Klub wieder in der Mittelrheinliga an den Start.

Dann mit dem Trainerduo aus der aktuellen Saison, dafür aber mit einem runderneuerten Kader. Vor einigen Tagen erklärte der Klub, dass trotz des Abstiegs weiter mit Trainer Stephan Houben und seinem Assistenten Mike Schmalenberg geplant wird. Nach vielen Jahren im Verein verlässt dagegen der Sportliche Leiter Friedel Henßen den Klub.

In einer Mitteilung des Klubs hieß es: "In der Hauptverantwortung und als erster Ansprechpartner für die Mannschaft steht nun das Gespann Houben und Schmalenberg zur Verfügung."

Die Position des Sportlichen Leiters wird also vermutlich nicht neu besetzt. Bedeutet: Es kommt viel Arbeit auf Schmalenberg zu, denn bisher ist schon klar, dass 13 Spieler Wegberg-Beeck verlassen werden.

Shpend Hasani, Sebastian Wilms, Mathias Hülsenbusch (SV Bergisch Gladbach), Takahito Ohno, Toranosuke Abe, Tobias Müller, Kapitän Maurice Pluntke (SG Holzheim), Norman Post (Dynamo Erkelenz), Timo Bornemann und Merlin Schlosser (jeweils Leih­ende), Yannik Hasenbein (Bergisch Gladbach?), Justin Hoffmanns und Julio Torrens werden sich neuen Herausforderungen stellen.

Noch offen ist die Zukunft von Marc Kleefisch, Yannik Leesmacher, Timo Braun, Leon Pesch, Joel Cartus, Finn Theißen, Alec Vinci, Finn Stromberg, Adrijan Behrami und Stammtorwart Ron Meyer.

Trotzdem gehen die Verantwortlichen davon aus, dass man eine schlagkräftige Truppe für die Mittelrheinliga beisammen haben wird. Wichtig hier: Werner Tellers wird dem Verein weiterhin als Hauptsponsor erhalten bleiben, "natürlich mit einem an die Liga angepassten Budget". wie der Klub erklärte.

Zum letzten Mal mit diesem Kader wird daher am Freitag (19:30 Uhr) gespielt, wenn Wegberg-Beeck zu Gast im Stadion Niederrhein bei Rot-Weiß Oberhausen ist.