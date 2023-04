Regionalliga West: Wattenscheid kassiert Klatsche in Lippstadt, Düren dreht 0:1

28. Spieltag in der Regionalliga West. Die Partie von Spitzenreiter Preußen Münster fiel der Witterung zum Opfer, vier Partien standen am Samstagmittag auf dem Programm.

Die SG Wattenscheid 09 musste im Abstiegskampf der Regionalliga West einen Rückschlag hinnehmen. Beim SV Lippstadt unterlag die Mannschaft von Christian Britscho mit 0:4.

Phil Halbauer (33.) brachte den SVL in Halbzeit eins in Führung. Ein Lippstädter Doppelschlag von Henri Matter (63.) und Marvin Mika (66.) sowie eine Ampelkarte gegen SGW Stürmer Dennis Knabe-Lerche (68.) entschieden die Partie vorzeitig. Das 4:0 erzielte Seung-Won Lee.

Der 1. FC Düren empfing wollte gegen Fortuna Köln an die gute Leistung und den Sieg gegen Kaan-Marienborn anknüpfen, musste aber erstmal einen Rückschlag hinnehmen: Jan Wellers brachte die Fortunen mit einem satten Schuss in Führung (16.), die die Gastgeber vor der Halbzeit noch ausglichen. Der erst kurz vor Anpfiff in die Startelf gerückte Adis Omerbasic blieb elf Meter vor dem Kölner Tor eiskalt und markierte den 1:1-Halbzeitstand (37.).

Im zweiten Abschnitt kamen die Dürener mit viel Wucht aus der Kabine. Die Fortunen konnten sich kaum befreien und kassierten fast folgerichtig das Tor. Maik Kegel kam gegen Kevin Goden zu spät, Marc Brasnic verwandelte den fälligen Elfmeter zum 2:1 (67.). Neun Minuten später blieb er ein zweites Mal cool vom Punkt und erhöhte auf 3:1. Sascha Marquet (88.) konnte noch einmal verkürzen, aber Düren brachte den Dreier über die Zeit. Neun Punkte beträgt der Dürener Vorsprung auf den 1. FC Bocholt, auf Ahlen und Wattenscheid ist das Polster zweistellig.

Köln holt "verlorene" Punkte zurück - Bocholt torlos

Auch für die Zweitvertretung des 1. FC Köln war es eine wichtige Partie. Gegen den SC Wiedenbrück holten die Kölner nach dem Punktverlust aus dem Spiel gegen Wattenscheid den "verlorenen" Dreier zurück. Georg Strauch (9.) hatte eine schöne Kombination bereits früh zum 1:0 veredelt, Luca Schlax (77.) den 2:0-Endstand besorgt.

Der 1. FC Bocholt kam nach dem Pokalfight gegen Rot-Weiss Essen unter der Woche beim Schlusslicht SV Straelen nicht über ein torloses Unentschieden hinaus und verpasste es, aus der Wattenscheider Niederlage mehr Profit zu schlagen.