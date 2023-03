Wattenscheid 09: Sportgericht spricht SG drei Punkte zu - Umbau kein Hindernis für Spielbetrieb

Gute Nachrichten für die SG Wattenscheid 09: Vor dem Auswärtsspiel beim SV Lippstadt sprach das WDFV-Sportgericht dem Aufsteiger drei Punkte aus dem Köln-II-Spiel zu.

Das Sportgericht des Westdeutschen Fußballverbandes (WDFV) hat den Verein SG Wattenscheid 09 darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Partie vom 18. März 2023 gegen den 1. FC Köln II in erster Instanz mit 2:0 für die SG Wattenscheid gewertet wird und die drei Punkte aus der Partie somit an die Lohrheidestraße gehen.

"Das Sportgericht hat uns mitgeteilt, dass das Urteil uns nächste Woche zugeht. Die drei Punkte werden dann an uns gehen. Eine Berufung würde für die Kölner wenig Sinn ergeben, da die Sachlage eindeutig ist. Aber dieses Recht hat der 1. FC Köln natürlich", erklärt Christian Pozo y Tamayo gegenüber RevierSport.

Der SGW-Sportchef weiter: "Wir sind froh und finden das Urteil, welches unseres Erachtens das einzig mögliche war, als angemessen und gerecht. Wir wurden direkt benachteiligt, denn zwei der vier betreffenden Spieler waren am Siegtreffer beteiligt."

Vorausgegangen war ein Einspruch des Vereins - RevierSport berichtete - über einen Wechselfehler der Kölner U21, der verursachte, dass zeitgleich vier Spieler auf dem Feld über 23 Jahre waren. In dieser Phase fiel auch der 3:2-Siegtreffer des FC.

SG Wattenscheid 09: Trotz Umbau, kein Umzug vonnöten

Für rund 30 Millionen Euro wird das Lohrheidestadion in Bochum dank der Förderung des Landes Nordrhein-Westfalen zu einer modernen Leichtathletik-Arena umgebaut.

Auch die Anlagen um das Stadion herum sollen umgebaut werden. Das Projekt soll in zwei Jahren fertiggestellt sein, wenn in Bochum die Leichtathletik-Wettbewerbe der World University Games ausgetragen werden.

Für die SG Wattenscheid 09 ist dieser Umbau aber kein Handicap wie Pozo y Tamayo erläutert: "Wir haben mit der Polizei und der Stadt besprochen, wie wir das Stadion trotz des Umbaus nutzen können. Uns wurde von den Behörden und auch vom WDFV grünes Licht gegeben. Der Spielbetrieb kann jederzeit fortgesetzt werden."

Im Stadion sollen dann auch neue VIP-Räumlichkeiten entstehen. Für Pozo y Tamayo bedeutet das jedoch nicht, dass die SG dann in zwei Jahren neue Vermarktungswege gehen wird. Er erklärt: "Es ist ja schön, wenn das Stadion moderner wird. Aber wir werden jetzt keine 20 Logen oder dergleichen verkaufen können. Das wäre schön, aber ich bin da Realist. Wir haben viele kleine Sponsoren und hoffen natürlich, uns stets weiterzuentwickeln zu können. Aber da sind wir noch weit von einer eventuellen Logen-Vermarktung entfernt."