Schalke II: Fimpel freut sich auf Atmosphäre im Stadion am Zoo

Die U23 des FC Schalke 04 trifft am 11. Spieltag der Regionalliga West auf den Wuppertaler SV. Schalke möchte seine Siegesserie im Stadion am Zoo fortsetzen.

Den gesamten September überstand die Zweitvertretung der Königsblauen ohne Niederlage. Alle drei Ligaspiele konnten gewonnen werden. Besonders die Offensive der U23 des FC Schalke glänzte mit elf geschossenen Toren.

Und auch der Oktober begann für die Schalker gut. Nach 22 Minuten gelang der Führungstreffer gegen Preußen Münster durch Andreas Ivan, ehe das Spiel aufgrund eines Unwetters abgebrochen werden musste. Ohne Frage ist das Team vor dem Duell mit dem Wuppertaler SV (Samstag, 08. Oktober, 14 Uhr) in Form und hat eine beeindruckende Stabilität im Team.

Ganze 16 Punkte konnte das Team an den ersten neun Spieltagen schon holen. In der letzten Saison hatten die Schalker diese Punkteausbeute erst nach 16 Partien beisammen. Mit einem Sieg könnte Schalke in dieser Saison sogar oben mitspielen und bis auf den dritten Platz vorrücken.

S04-Trainer Jakob Fimpel ist vor dem Duell mit dem WSV dementsprechend motiviert, wie er in den vereinseigenen Kanälen betonte: „Nach dem Spielabbruch gegen Münster sind wir natürlich heiß und freuen uns auf das Spiel in Wuppertal. Dort erwartet uns ein Traditionsverein mit klasse Fans und einer tollen Atmosphäre.“

Der WSV wird hingegen mit ordentlich Druck in die Partie starten. Nach dem schwachen Saisonstart und der Entlassung von Björn Mehnert steht mit 13 Punkten nur ein eflter Rang zu Buche.

Auch der neue Trainer Hüzeyfe Dogan verlor sein Debüt an der Seitenlinie bei den Wuppertalern mit 1:2 beim SV Rödinghausen. Trotzdem sah Fimpel einen guten Auftritt der Wuppertaler, möchte sich gleichzeitig aber auch nicht zu sehr auf den Gegner konzentrieren: „Nach dem Trainerwechsel haben sie ein gutes Spiel gemacht. Unabhängig davon bleiben wir immer bei unserem Spiel. Wir wollen unsere Serie ausbauen und mit Selbstvertrauen den nächsten Dreier einfahren.“

Wenige Ausfälle, Stammpersonal dabei

Verzichten müssen die Blau-Weißen bei dieser Mission auf Luca Campanile, Moritz Flotho, Nelson Amadin und Luis Klein, die alle verletzungsbedingt passen müssen. Das bislang so starke Grundgerüst um Soichiro Kuzuki, Andreas Ivan, Sidi Sané und Rufat Dadashov wird aber mit an Board sein, um den vierten Saisonsieg in Folge einzufahren.