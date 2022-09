Wuppertaler SV: Neuer Trainer ist da - Das ist der Mehnert-Nachfolger

Der Wuppertaler SV hat nach der Trennung von Björn Mehnert dessen Nachfolger gefunden. Noch an diesem Freitag (24. September) wurde er offiziell vorgestellt.

Eine Woche nach der Trennung zwischen Trainer Björn Mehnert und dem Wuppertaler SV hat der Regionalligist den Mehnert-Nachfolger gefunden. Wie RevierSport erfuhr, wird Hüzeyfe Dogan neuer Cheftrainer an der Hubertusallee. Er wird nach unseren Informationen noch im Laufe des Tages vorgestellt. Das ist mittlerweile passiert.

Stephan Küsters, Sportlicher Leiter des WSV erklärt: "Hüzeyfe hat Gaetano Manno und mich in den intensiven Gesprächen in den vergangenen Tagen mit seiner Art, wie er über Fußball denkt und wie er die Mannschaft des Wuppertaler SV sieht, überzeugt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit."

Der 41-jährige Dogan hat in seiner Karriere bisher zwei Oberligisten trainiert, den TVD Velbert und die SSVg Velbert. Bei beiden Klubs arbeitete der A-Lizenzinhaber recht erfolgreich. Denn welcher Trainer kann schon bei seinen bisher zwei einzigen Stationen einen Punkteschnitt über 2,0 Zähler pro Partie vorweisen?

Dogan kann das. Denn beim TVD war der Deutsch-Türke in 63 Pflichtspielen - vom 3. April 20218 bis 30. Juni 2020 - Cheftrainer und blickt auf einen Schnitt von 2,05 Punkten zurück. Bei der SSVg stand Dogan in 33 Pflicht-Begegnungen - vom 1. Juli 2021 bis 25. Mai 2022 - in der Verantwortung und kann gar einen Punkteschnitt von 2,42 Zählern pro Partie vorweisen.

Hüzeyfe Dogan: "Ich bedanke mich für das Vertrauen, das der Verein mir entgegenbringt und freue mich auf die Zusammenarbeit mit der Mannschaft."

Dogan wird am 1. Oktober (Samstag, 14 Uhr) beim Auswärtsspiel in Rödinghausen sein Trainer-Debüt beim WSV geben. Es folgen Partien gegen Schalke II, Kaan-Marienborn, Oberhausen und Düren im Oktober. In diesen Spielen wird es für Dogan und seine Schützlinge gelten, den Abstand zum Spitzenreiter Preußen Münster so klein wie möglich zu halten, um nach der Winterpause und einer guten Vorbereitung vielleicht doch nochmal anzugreifen. Denn zur Erinnerung: Vor der Saison hatte der letztjährige Tabellendritte aus Wuppertal große Ziele: Der WSV wollte und will wohl weiter an die Tür zur 3. Liga klopfen. Nun mit Hüzeyfe Dogan.