Regionalliga West: Dritter Trainerwechsel der laufenden Saison perfekt

Kurz vor dem 9. Spieltag der Regionalliga West gibt es in dieser Liga den dritten Trainerwechsel der laufenden Saison.

Der Wuppertaler SV und Björn Mehnert gehen getrennte Wege. Nach Jan Winking (1. FC Bocholt) und Sunday Oliseh (SV Straelen) ist der angehende Fußballlehrer Mehnert der dritte Coach in dieser Saison der seinen Job verliert.

"Wir sind in intensiven und offenen Gesprächen am späten Donnerstagabend einvernehmlich zu der Entscheidung gekommen, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden. Andy Steinmann und Samir El Hajjaj übernehmen die Mannschaft interimsweise", heißt es auf der Wuppertaler Homepage.

Björn Mehnert: "Für mich stehen in den nächsten Wochen und Monaten mit dem Fußballlehrerlehrgang und dem damit einhergehenden, zweimonatigen Praktikum herausfordernde und zeitintensive Aufgaben an. Der Verein benötigt in der aktuellen Situation die volle Konzentration auf das Sportliche. Wir sind daher übereinstimmend zu dem Entschluss gekommen, unsere Zusammenarbeit zu beenden. Ich blicke auf eine schöne und erfolgreiche Zeit beim WSV zurück und wünsche dem Klub und der Mannschaft für die Zukunft alles Gute."

Der WSV ist schlecht in die Saison gestartet und liegt nach acht Spielen schon neun Punkte hinter Spitzenreiter Preußen Münster zurück. Viel zu wenig für die hoch ambitionierten Ziele der Bergischen, die in dieser Saison den Aufstieg anpeilen.

Stephan Küsters, Sportdirektor der Rot-Blauen, erklärt: "Björn Mehnert hat den Verein in einer schwierigen Phase übernommen, stabilisiert, zum Niederrheinpokalsieg und im letzten Jahr auf Rang drei geführt. Wir bedanken uns bei Björn Mehnert für die geleistete Arbeit und bedauern, dass sich die Wege an diesem Punkt trennen. Der WSV wünscht Björn Mehnert privat und beruflich alles Gute."

Der Wuppertaler SV empfängt am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) den SV Lippstadt im heimischen Stadion am Zoo.