RWO: Terranova nach Sieg gegen Lippstadt - „Haben die richtige Antwort gegeben”

Am fünften Spieltag der Regionalliga West besiegte Rot Weiß Oberhausen den SV Lippstadt 08 mit 3:1 (2:1). RWO-Trainer Mike Terranova war nach der Partie sehr zufrieden.

Nach dem Spielabbruch am vergangenen Spieltag zwischen Rot-Weiß Oberhausen und Köln II fanden die Kleeblätter am fünften Spieltag der Regionalliga West zurück in die Spur und schlugen die Gäste vom SV Lippstadt mit 3:1 (1:0). Dabei holten die Oberhausener einen 0:1-Rückstand auf. Auch Oberhausens Trainer Mike Terranova war nach dem Spiel glücklich über die drei Punkte.

In der 16. Spielminute brachte SV-Stürmer Viktor Maier die Gastmannschaft aus Lippstadt mit der ersten wirklich gefährlichen Aktion in Führung. Die Oberhausener ließen sich jedoch nicht beirren und konnten so vor der Pause durch die Treffer von Sven Kreyer und Anton Heinz mit 2:1 in die Pause gehen. In Hälfte zwei schnürte Kreyer seinen Doppelpack zu und stellte somit das Endergebnis von 3:1 her.

RWO: Davari - Winter, Propheter, Öztürk, Fassnacht - März, Holthaus, Heinz (Boche 89.), Dorow (Skolik 71.), Mickels (Lunga 65.) - Kreyer (Ngyombo 71.) Davari - Winter, Propheter, Öztürk, Fassnacht - März, Holthaus, Heinz (Boche 89.), Dorow (Skolik 71.), Mickels (Lunga 65.) - Kreyer (Ngyombo 71.) SV Lippstadt 08: Westphal - Halbauer, Allmeroth (Fischer 65.), Sprekelmeyer, Holtkamp (Ortmann 81.) - Möller, Heiserholt (Traoré 65.), Altun (Rebronja 78.), Ufuk - Matter, Maier Schiedsrichter: David-Markus Koj Tore: 0:1 Maier (16.), 1:1, 3:1 Kreyer (24., 56.), 2:1 Heinz (37.) Zuschauer: 2298

Auch Oberhausens Neuzugang Christian März gab sein Comeback für RWO und spielte über die kompletten 90 Minuten. März lief bereits in der Vergangenheit für RWO auf und wechselte nun vom TSV Steinbach zurück nach Oberhausen.

RWO-Trainer Terranova: „Haben die richtige Antwort gegeben”

Nach dem Abbruch der Partie am vergangenen Spieltag gegen Köln II solidarisierten sich die RWO-Spieler vor der Partie gegen Lippstadt mit ihren Anhängern und präsentierten vor dem Fanblock ein Banner mit der Aufschrift „Jetzt erst recht!”. Terranova dazu: „Nach der turbulenten letzten Woche war es wichtig, dass wir mit dem Sieg die richtige Antwort gegeben und Solidarität gegenüber unseren Fans gezeigt haben. Wir wissen, dass wir uns immer auf sie verlassen können, und das gilt natürlich auch umgekehrt.”

Zum Spielverlauf erklärte Terranova, dass er sehr zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft war. Nach Aussagen des Trainers konnte alles umgesetzt werden, was man sich vorgenommen hatte. „Wir wollten über Ballbesitz und die Flügel Angriffe vorbereiten, weil Lippstadt ein sehr kompaktes Zentrum hat. Das hat von Anfang an gut funktioniert und wir haben die nötige Ballruhe ausgestrahlt”, erklärte Terranova.

Auf der anderen Seite zeigte sich Gästetrainer Felix Bechtold als fairer Verlierer und beglückwünschte die Oberhausener zum „verdienten Sieg”. Trotz der Niederlage gab sich Bechtold kämpferisch und lobte die sportliche Einstellung seiner Mannschaft. „Unsere neun Punkte kommen nicht von ungefähr und wir haben in den vergangenen Wochen gezeigt, dass wir sehr guten Fußball mit viel Power spielen können. Diese Power müssen wir uns in der kommenden Woche wieder zurückholen und dann das nächste Heimspiel auf jeden Fall anders bestreiten”, erklärte der SV-Trainer.

Am kommenden sechsten Spieltag spielt Oberhausen beim SV Rödinghausen. Lippstadt empfängt nächste Woche den 1. FC Düren.