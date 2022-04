RWE-Einspruch zu Böllerwurf-Urteil wird am Donnerstag verhandelt

Das Regionalliga-Spiel zwischen Rot-Weiss Essen und Preußen Münster wurde im Februar abgebrochen. Nun geht die Verhandlung in die letzte Runde.

Der Termin steht fest: Am Donnerstag (21. April) um 18 Uhr geht es nach dem Abbruch zwischen Rot-Weiss Essen und Preußen Münster in die nächste und letzte Runde, die Berufungsverhandlung steht an. Austragungsort ist die Sportschule Wedau in Duisburg. RWE hatte Einspruch gegen das erste Urteil eingelegt und zieht vor das Verbandsgericht des Westdeutschenfußballverbandes. Das ist die letzte Instanz, denn vor das DFB-Sportgericht können die Essener nicht ziehen, weil die Regionalliga nicht dem DFB, sondern dem WDFV zugeordnet ist.

Was war passiert? Am 4. März entschied das Sportgericht des Westdeutschenfußballverbandes, dass das abgebrochene Spiel (20. Februar, beim Stand von 1:1) zwischen Rot-Weiss Essen und Preußen Münster mit 2:0 für die Gäste gewertet wird – RWE verlor somit die Partie am Grünen Tisch. Zudem wurde der Regionalligist zu einer Geldstrafe von 15.000 Euro, auch für weitere Vorkommnisse wie das Abbrennen von Pyro-Technik in Mönchengladbach, verurteilt. Außerdem muss Rot-Weiss für ein Spiel eine Teilsperrung von Tribünenbereichen vornehmen, sollte das Urteil rechtskräftig sein.

RWE hofft auf ein Wiederholungsspiel

Grund für den Abbruch war ein Böllerwurf eines Einzeltäters von der Essener Westtribüne, der dazu führte, dass die Preußen-Ersatzspieler Marvin Thiel und Jannik Borgmann nicht mehr spielfähig gewesen wären. Diese Entscheidung hat weiterhin große Auswirkungen auf die Tabelle. Durch die Wertung liegt RWE zwei Punkte hinter dem direkten Konkurrenten aus Münster zurück, der die Regionalliga West anführt. Ohne dieses Urteil hätte Rot-Weiss noch einen Punkt Vorsprung. Deswegen hofft der Verein auf ein Wiederholungsspiel. Damit hätte Essen den Aufstieg wieder in der eigenen Hand.

Einen Tag nach der richtungsweisenden Verhandlung (22. April, 19.30 Uhr) geht es für Rot-Weiss Essen dann wieder um das Sportliche. Die Auswärtspartie bei den Sportfreunden Lotte steht an. Die Favoritenrolle ist klar verteilt, für Essen zählt nur ein Dreier gegen die drittschwächste Offensive der Liga. Am Sonntag (24. April, 14 Uhr) sind dann alle Augen auf das Top-Spiel zwischen Rot-Weiß Oberhausen und Preußen Münster gerichtet. Die RWE-Fans werden den Kleeblättern die Daumen drücken. Am Donnerstag wird aber zunächst nach Duisburg geschaut.