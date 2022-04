SV Rödinghausen: 79-maliger Bundesligaspieler wird Rump-Assistent

Der SV Rödinghausen hat nach einem neuen Torwarttrainer für die Saison 2022/23 auch einen neuen Assistenten für Chefcoach Carsten Rump vorgestellt.

Der SV Rödinghausen hat die Position des Co-Trainers von Carsten Rump mit Massimilian Porcello intern neu besetzt. Porcello arbeitet bereits seit dieser Saison als Spiel- und Gegneranalyst für den SVR - RevierSport berichtete.

Der 41-Jährige stand in seiner aktiven Laufbahn für den FC Gütersloh (19 Spiele), SC Paderborn (14), Arminia Bielefeld (116), den Karlsruher SC (82) und den VfL Osnabrück (5) auf dem Platz. Als Trainer arbeitete er jeweils in der Funktion des Co-Trainers bei der U19 von Arminia Bielefeld sowie bei den Profis von Dynamo Dresden. Insgesamt kann der Deutsch-Italiener, der im offensiven Mittelfeld spielte, auf 107 Einsätze (12 Tore, 14 Vorlagen) in der 2. und 79 Begegnungen (10, 6) in der 1. Bundesliga zurückblicken. Zudem absolvierte er 47 Spiele (10 Treffer) in der 3. Liga.

SV Rödinghausen mit Benjamin Gommert die Position des Torwarttrainers neu besetzen können. Der 36-jährige ehemalige Profi gehört ab dem 1. Juli 2022 zum Funktionsteam und wird neben der Regionalliga-Mannschaft auch die Torhüter der Rödinghauser U23, U19 und U17 trainieren. Wenige Tage zuvor hatte der

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit 'Massi' einen absoluten Fachmann für die Position des Co-Trainers verpflichten konnten. Er kennt den Verein und die Mannschaft bereits sehr gut, was ihm den Start in seine neue Aufgabe definitiv erleichtern wird", erklärt Alexander Müller, Geschäftsführer und Sportlicher Leiter des SV Rödinghausen.

Am Wochenende haben die Ostwestfalen nach der witterungsbedingten Absage gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach spielfrei.