SV Rödinghausen: 79-maliger Bundesligaspieler ergänzt Funktionsteam

Fußball-Regionalligist SV Rödinghausen hat vor dem Auftritt am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) eine neue Personalie bekanntgegeben.

Der SV Rödinghausen hat mit Massimilian Porcello einen neuen Mann für die Spiel- und Gegneranalyse gewinnen können.

Der ehemalige Profi ergänzt das Funktionsteam um Carsten Rump und wird eng mit dem Trainergespann der Profis zusammenarbeiten. Er soll vor allem die Gegner-Analysen ausarbeiten. "Der SV Rödinghausen ist ein interessanter Verein mit einem guten, entwicklungsfähigen Team in einer spannenden Liga mit vielen talentierten Spielern. Ich habe hier bisher einen sehr guten Eindruck gewonnen und freue mich Carsten, den ich noch aus Bielefeld kenne, und das Team zu unterstützen. Es macht mir sehr viel Spaß, meine Erfahrungen einzubringen und dem Team und besonders den Spielern in ihrer Entwicklung zu helfen", sagt Porcello.

Der SV Rödinghausen verlängerte auch den Vertrag von Nachwuchskoordinator Daniel Lichtsinn, der seit 2014 für die Ostwestfalen arbeitet.

Der 41-Jährige stand in seiner aktiven Laufbahn für den FC Gütersloh (19 Spiele), SC Paderborn (14), Arminia Bielefeld (116), den Karlsruher SC (82) und den VfL Osnabrück (5) auf dem Platz. Als Trainer arbeitete er jeweils in der Funktion des Co-Trainers bei der U19 von Arminia Bielefeld, sowie bei den Profis von Dynamo Dresden.

Insgesamt kann der Deutsch-Italiener auf 107 Einsätze (12 Tore, 14 Vorlagen) in der 2. und 79 Begegnungen (10, 6) in der 1. Bundesliga zurückblicken. Zudem absolvierte er 47 Spiele (10 Treffer) in der 3. Liga.