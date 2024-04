Der SV Rödinghausen hat die Besetzung der Linksverteidigerposition auch über den Sommer hinaus geklärt. Ein Ex-Schalker hat verlängert.

Jonathan Riemer wird auch in der kommenden Saison für den SV Rödinghausen auflaufen. Das gaben die Ostwestfalen am Mittwoch, 17. April, bekannt.

"Wir freuen uns, dass Jonny auch in der nächsten Saison für uns spielt. Er zeichnet sich unter anderem durch eine unheimliche Mentalität aus, die für uns als Mannschaft enorm wichtig ist. Trotz seines jungen Alters hat er schon reichlich Erfahrung und trotzdem noch eine Menge Potenzial", sagte Alexander Müller, Geschäftsführer Sport des SVR.

Riemer, gebürtiger Bottroper, ist ein Linksverteidiger, der in der laufenden Saison 19 Spiele für den SV Rödinghausen absolvierte. Hätte ihn nicht zum Ende des vergangenen Jahres ein Außenbandriss ausgebremst, wären es vermutlich noch einige mehr geworden.

Nach der Zwangspause meldete sich Riemer Anfang März 2024 beim 1:1 gegen Alemannia Aachen gleich über 90 Minuten zurück. Seitdem ist der 23-Jährige wieder gesetzt. Er glänzte besonders beim 5:1-Sieg gegen Rot Weiss Ahlen, als ihm zwei Vorlagen gelangen.

Im Ruhrgebiet und speziell in Gelsenkirchen dürfte Riemer einigen Fans durch seine lange Zeit beim FC Schalke 04 ein Begriff sein. Seine Anfänge wagte Riemer bei Rhenania Bottrop, ehe er sich 2010, in frühester Jugend, der Knappenschmiede anschloss.

Riemer durchlief sämtliche Jugendmannschaften, ehe ihm im Sommer 2019 der Sprung in die zweite Mannschaft gelang. Da spielte er in der Regionalliga West jedoch nur unregelmäßig. Erst am Ende setzte er sich fest.

Riemer zog es im Sommer 2020 also zum SV Rödinghausen, wo er nun in seine fünfte Saison gehen wird. Derzeit ist der SVR Sechster und kann zumindest die zweite Mannschaft der Schalker noch einholen. Die rangiert, mit einem Punkt mehr als die Ostwestfalen, auf Rang fünf.

Als Nächstes steht für den SVR am Freitagabend, 19. April, 19:30 Uhr, ein Heimspiel gegen den SV Lippstadt 08 an. Für die wiederum geht es um alles. Lippstadt belegt aktuell Platz 15 - bei einem Abstieg des MSV Duisburg wäre das der vierte Abstiegsplatz in die Oberliga.