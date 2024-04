Es tut sich was an der Hafenstraße: Rot-Weiss Essen hat den ersten Zugang für die kommende Saison vorgestellt.

Rot-Weiss Essen hat mit Tom Moustier den ersten Neuzugang für die Saison 2024/25 unter Vertrag genommen. Der 21-jährige Franzose wechselt aus der U23 von Hannover 96 an die Hafenstraße.

Moustier unterzeichnete ein bis 2026 gültiges Arbeitspapier. Dass RWE an dem Mittelfeldmann interessiert ist, berichtete RevierSport bereits vor mehreren Wochen.

Marcus Steegmann, Direktor Profifußball bei RWE, sagt über die erste Verpflichtung: "Tom ist ein vielversprechender Spieler für das zentrale Mittelfeld, der sich nach zwei Jahren in der U23 von Hannover 96, in der er zum Stammpersonal gehörte, weiterentwickeln möchte. Auch wir erkennen in ihm reichlich Potenzial. Toms offensive Qualitäten als spielstarker Achter passen sehr gut zu unserem Fußball. Unsere Fans dürfen einen Spieler erwarten, der ganz sicher gut an die Hafenstraße passt."

Christoph Dabrowski, Cheftrainer von Rot-Weiss Essen, erklärt: "Ich freue mich auf eine spielstarke Option im zentralen Mittelfeld. Tom hat gute Qualitäten am Ball, verfügt über große Standardqualitäten und bringt eine große Energie mit. Das passt gut zu uns und unserem System."

Moustier durchlief die Junioren-Ausbildung des französischen Europapokalteilnehmers Olympique Marseille. 2022 wechselte der 1,85-Meter große Mittelfeldspieler zu Hannover 96.

Am Maschsee lief Moustier bis heute 57 Mal in der Regionalliga Nord für die U23 auf, mit der er gerade auf dem ersten Tabellenplatz und somit in Spitzenposition für den Einzug in die Drittliga-Aufstiegsrelegation steht. In zwei Jahren sammelte der einstige und künftige Teamkollege von RWE-Abwehrspieler Ekin Celebi 16 Scorerpunkte (zehn Tore, sechs Vorlagen).

Nun freut sich Tom Moustier auf seine neue Herausforderung: "Der Wechsel nach Essen ist der perfekte nächste Schritt in meiner Karriere, davon bin ich zutiefst überzeugt. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Team und dem Trainer und ganz besonders auf die Spiele vor den fantastischen Fans im Stadion an der Hafenstraße. Ich werde alles für eine erfolgreiche Zukunft von Rot-Weiss Essen geben."