Rot-Weiss Essen: RWE hat Franzosen von Regionalliga-Spitzenreiter auf dem Zettel

Rot-Weiss Essen hat Interesse an einem Talent von Hannover 96. Der 21-Jährige wird im Sommer wechseln, nur wohin, das steht noch nicht fest.

Rot-Weiss Essen spielt nach dem 4:1-Derbyerfolg gegen den MSV Duisburg in der 3. Liga weiter um den Aufstieg. Hinter den Kulissen wird derweil bereits die kommende Saison geplant.

Und es werden einige Neue in Essen aufschlagen. Gesucht wird vor allem im defensiven Mittelfeld, auf den offensiven Außen, im Sturm und im Abwehrzentrum, sollte Felix Götze die Hafenstraße verlassen.

Auf der Sechser-Position soll auf jeden Fall ein Ersatz für Routinier Björn Rother her, dessen auslaufender Vertrag nicht verlängert wird. Eine Spur für einen Nachfolger führt nach Hannover, genauer gesagt zur U23 von Hannover in die Regionalliga West.

Beim Viertliga-Spitzenreiter, der die Tabelle souverän vor dem SV Meppen anführt, macht seit zwei Spielzeiten der 21-jährige Tom Moustier auf sich aufmerksam. Der Franzose kam in der letzten Saison auf 31 Einsätze und sechs Tore. In der laufenden Spielzeit ist er weiterhin unumstrittener Stammspieler. Seine Bilanz: 23 Partien, vier Treffer, sechs Vorlagen. Trotzdem wird er den Klub im Sommer verlassen, so viel ist bereits klar.





Im Sommer läuft sein Vertrag bei Hannover 96 aus, doch es gibt nicht nur RWE auf der Seite der Interessenten. Kein Wunder bei der Vita des Mittelfeldspielers, der aus der Jugend von Olympique Marseille stammt.

Sollte der Deal über die Bühne gehen, würde Moustier nicht mehr auf Ahmed Etri (TSG Hoffenheim II), Marvin Obuz (nach Leihe zurück zum 1. FC Köln), Rother, Sandro Plechaty und Fabian Rüth treffen, die RWE im Sommer verlassen werden.

Offen ist noch die Zukunft von Felix Götze und Cedric Harenbrock, beide sollen in Essen gehalten werden. Zudem laufen auch die Verträge von Nils Kaiser und Sascha Voelcke aus, hier ist noch keine Entscheidung gefallen, bei Thomas Eisfeld, Ron Berlinski und Isaiah Young stehen die Zeichen auch auf Abschied.