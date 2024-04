Regionalligist SV Rödinghausen hinkt als Tabellensechster den eigenen Erwartungen hinterher. Das liegt auch an dem langen Ausfall von Simon Engelmann in der Hinrunde.

Die aktuelle Regionalliga West-Saison verläuft für Simon Engelmann mit Höhen und Tiefen. In der Hinrunde kam der Stürmer des SV Rödinghausen überhaupt nicht in Fahrt und wurde wochenlang mit einer Mandelentzündung sowie der anschließenden Operation ausgebremst.

Im Jahr 2024 läuft es dagegen wieder deutlich besser für "Engel". Achtmal stand der mittlerweile 35-Jährige in der Rückrunde in der Startelf und erzielte dabei fünf Tore, darunter einen Dreierpack bei Rot Weiss Ahlen (5:1). Insgesamt kommt der langjährige Publikumsliebling von Rot-Weiss Essen in dieser Saison auf 18 Regionalliga-Partien und sechs Treffer (zwei Vorlagen).

Am Freitagabend (19. April, 19.30 Uhr) bietet sich für Engelmann die Chance, seine persönliche Quote zu verbessern: Dann reist der abstiegsbedrohte SV Lippstadt ins Rödinghauser Häcker Wiehenstadion.

Für den Rekordtorjäger der Regionalliga West (172 Tore in 325 Spielen) wird es ein Treffen mit seinem Lieblingsgegner. Gegen keinen aktuellen Regionalligisten traf Engelmann in der Vergangenheit so häufig wie gegen den SV Lippstadt – und dazu kann er eine absolut perfekte Bilanz vorweisen.

In seiner Karriere bestritt der routinierte Stürmer für den SC Verl, SV Rödinghausen und Rot-Weiss Essen insgesamt elf Partien gegen Lippstadt und konnte alle elf Duelle gewinnen. In diesen elf Spielen erzielte er insgesamt zwölf Treffer und blieb nur einmal ohne Torerfolg.

Gegen Lippstadt trifft Engelmann fast immer

Das war am 25. September 2021 beim 2:1-Sieg von RWE in der Liebelt-Arena. In den anderen zehn Partien gegen den SVL erzielte der vierfache Torschützenkönig immer mindestens ein Tor. Dreimal traf er im Trikot des SC Verl, viermal als Spieler von RWE und gleich fünfmal als SVR-Angreifer.

Zwölf Treffer erzielte der Mittelstürmer gegen keinen anderen Regionalliga-Vertreter aus dieser Saison. Auf Platz zwei folgt der Wuppertaler SV (elf Tore in 17 Spielen), auf Rang drei die U23 von Fortuna Düsseldorf (zehn Tore in 16 Partien).

Vor seiner Sommerrückkehr nach Rödinghausen schnürte Engelmann drei Jahre lang die Schuhe an der Hafenstraße: Für Rot-Weiss Essen erzielte er in 117 Pflichtspielen 72 Treffer, bereitete 20 Tore vor und avancierte zum erfolgreichsten RWE-Stürmer des letzten Jahrzehnts.