SV Rödinghausen: 196-maliger Regionalliga-Torwart verstärkt Trainerteam

Der SV Rödinghausen hatte in den vergangenen Tagen bekanntgegeben, dass der Verein zur neuen Saison Veränderungen im Funktionsteam vornehmen wird. Gesagt, getan.

Der SV Rödinghausen hat mit Benjamin Gommert die Position des Torwarttrainers neu besetzen können. Der 36-jährige ehemalige Profi gehört ab dem 1. Juli 2022 zum Funktionsteam und wird neben der Regionalliga-Mannschaft auch die Torhüter der Rödinghauser U23, U19 und U17 trainieren.

In seiner Karriere stand der in Bad Segeberg geborene Gommert unter anderem für den SV Meppen (189 Spiele), den VfB Lübeck (64) und den FSV Zwickau (27) zwischen den Pfosten. Insgesamt kommt Gommert auf 196 Einsätze in der Regionalliga Nord.

"Ich freue mich sehr, dass die wir die wichtige Position des Torwarttrainers mit Benjamin ideal besetzen konnten. Durch sein junges Alter ist er nah an den Spielern und kann gerade den jungen Talenten durch seine eigenen Erfahrungen im Profifußball viel mitgeben", erklärt SVR-Geschäftsführer und Sportlicher Leiter Alexander Müller.

Bereits Ende Februar hatte Rödinghausen mitgeteilt, dass der aktuelle Torwart-Trainer Roy Elferink den Wiehen nach der Saison verlassen wird. Ein Nachfolger ist nun in Benjamin Gommert gefunden worden.

Auch die Co-Trainer-Position wird beim SV Rödinghausen im Sommer neu besetzt. Robert Roelofsen wird den Verein verlassen. Ein Nachfolger soll in den nächsten Tagen präsentiert werden.