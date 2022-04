Regionalliga West: Zwei Samstagsspiele abgesagt

Es geht auch im April fleißig weiter mit den Spielabsagen in der Regionalliga West: Zwei Samstagsspiele wurden witterungsbedingt abgesagt.

Der April macht, was er will. Auch in der Regionalliga West. Am Freitag vermeldeten zwei Gastgeber, dass die geplanten Spiele für Samstag nicht stattfinden können.

"Das Regionalligaspiel zwischen Rot Weiss Ahlen und Alemannia Aachen muss witterungsbedingt abgesagt werden. Die Stadt Ahlen hat am Freitagmorgen den Rasen im Wersestadion besichtigt und ist zu dem Entschluss gekommen den Platz zu sperren. Ein Nachholtermin steht zum jetzigem Zeitpunkt noch nicht fest", heißt es von Ahlener Seite.

Derweil herrscht im Wiehenstadion zu Rödinghausen eine Winterlandschaft. Der Rasen ist schneebedeckt. "Das für Samstag angesetzte Heimspiel gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach muss witterungsbedingt ausfallen. Die Schneefälle der letzten Stunden haben den Rasenplatz im Häcker Wiehenstadion unbespielbar gemacht. Das Spiel vom 32. Spieltag wird am Mittwoch, den 13. April, nachgeholt. Anstoß der Begegnung ist dann um 18:30 Uhr. Bisher erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit", berichtet der SV Rödinghausen.

Auch die Partie zwischen Preußen Münster und dem Bonner SC ist noch gefährdet. Bleibt abzuwarten, ob es zu einer weitern Spielabsage kommt. Schließlich macht der April, was er will.