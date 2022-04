Regionalliga: Münster-Spiel gegen Auswärts-Schreck Bonn in Gefahr

Der SC Preußen Münster empfängt am Samstag in der Regionalliga West vermutlich den Bonner SC (14 Uhr). So sieht es beim SCP vor dem Spiel aus.

Der April macht, was er will. Auch in Münster. Und da es zuletzt regnete, teils schneite, steht es erst am Samstag fest, ob die Regionalliga-Partie zwischen Preußen Münster und dem Bonner SC tatsächlich angepfiffen werden kann. Diesbezüglich befindet sich der Klub mit dem Gast aus Bonn im Austausch.

Sollte gespielt werden können, hat SCP-Trainer Sascha Hildmann nicht alle Mann an Bord, viele Ausfälle gibt es aber auch nicht zu beklagen, wie er am Freitag verriet: "Was das Personal betrifft, sieht es eigentlich sehr gut aus. Bis auf Dennis Daube, Lukas Frenkert und Manfred Kwadwo sind alle an Bord. Robin Ziegele fehlt noch gelbgesperrt." Dafür ist Innenverteidiger-Kollege Simon Scherder nach seiner Risswunde wieder fit.

Klar ist bereits, dass Angreifer Deniz Bindemann beginnen wird, sein Coach gab ihm das Startelf-Versprechen. Seine Begründung: "Er belohnt sich mit guten Leistungen. Seine Formkurve zeigt, nach einer Delle, wieder nach oben, das freut mich."

Fragezeichen stehen in der Offensive noch hinter Gerrit Wegkamp, der 13 Tage raus war und Thorben Deters, der laut Hildmann noch nicht wieder bei 100 Prozent sei.

Und 100 Prozent muss der SCP da sein, wenn er den BSC in die Schranken weisen will. Zwar verlor Bonn zuletzt überraschend zuhause gegen die Sportfreunde Lotte (0:2), doch zuvor war Bonn ein Auswärtsschreck.

Die letzten vier Partien gewann Bonn in der Fremde - neben den Spielen in Gladbach und Düsseldorf wurden auch der Wuppertaler SV und Fortuna Köln geschlagen. Hildmann über den Gegner: "Wir erwarten einen starken Gegner, der zuletzt Wuppertal und Fortuna Köln geschlagen hat. Wenn sie so gepunktet hätten, wie aktuell in der Rückrunde, hätten sie mit dem Abstieg nichts zu tun gehabt."