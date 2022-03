Schalke II ist mit 0:4 (0:0) gegen Fortuna Düsseldorf II untergegangen. Ein Desaster. Es droht der Abstieg in die Oberliga.

Die U23 des FC Schalke 04 hat am Freitagmittag in der Regionalliga West gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf vor 300 Zuschauern im Parkstadion 0:4 (0:0) verloren.

Die zweite Halbzeit war ein Desaster. Alle Tore fielen innerhalb von wenigen Minuten. In dieser Form müssen die Königsblauen den Abstieg in die Oberliga Westfalen fürchten. Schon am Sonntag kann Alemannia Aachen vorbeiziehen und S04 auf einem Abstiegsplatz landen.

Schalke: Wienand (69. Zadach) – Anapak-Baka, Schell, Scheller (68. Kaparos), Müller – Mende, Maden (68. Hanraths) – Balouk (46. Krasniqi), Castelle, Berisha – Weschenfelder Scienza Düsseldorf: Langhoff – Ndouop, Oberdorf, Vukancic (80. Touglo), Göckan – Sieben (3. Corsten), Fink, Siadas (76. Hirschberger), Sussek – Mansfeld (83. Kuhinja), Niemiec Tore: 0:1 Mansfeld (61.), 0:2 Oberdorf (66.), 0:3 Niemiec (68.), 0:4 Niemiec (69.) Schiedsrichter: Cedric Gottschalk Zuschauer: 200

Torsten Fröhling war nach dem Spiel fassungslos: "Das war schon in der ersten Halbzeit grottenschlecht von beiden Mannschaften. Und das war in der zweiten Hälfte auch nicht besser. Aber eine Mannschaft gewinnt 4:0", sagte der scheidende Trainer der Königsblauen. Beide Teams hätten sich ein Fehlpassfestival geliefert. „Aber was wir nachher gemacht haben, innerhalb von fünf Minuten vier Tore herzuschenken,…", schüttelte Fröhling den Kopf.

Es waren genau genommen neun Minuten, aber das machte es auch nicht viel besser. Nach dem 0:2 durch die Treffer von Marcel Mansfeld (62.) und Tim Oberdorf (66.) wurde Torwart Felix Wienand mit Schwindelanfällen ausgewechselt. Die nächsten beiden Bälle beim 0:3 (69.) und (71.) durch Jona Niemiec musste dann Michael Zadach aus dem Netz holen. Seine erste Amtshandlungen nach der Einwechslung. Schalke spielte streckenweise vogelwild und wie ein Absteiger. „Wir haben ja nur über das Tor geschossen“, monierte Fröhling. Immer wieder versuchte es das Team auch mit Flanken, aber es war gar kein Abnehmer da, weil Rufat Dadashov fehlte. „Das war teilweise jeder so, wie er meinte“, stellte Fröhling fest. Kein gutes Zeichen für den Trainer. „Wir müssen Tacheles reden, ganz klar.“

Das macht Fröhling Hoffnung

Die Frage, ob er nun Sorge hat, dass er im Sommer nach dem Auslaufen seines nicht verlängerten Vertrags den S04 als Oberliga-Absteiger verlassen wird, beantwortete Fröhling aber mit einem klaren: „Nein.“ Was ihm Hoffnung macht? „Ich hoffe, dass einige verletzte Spieler zurückkommen. Ich hoffe, dass bei den Profis nicht mehr ganz so viele verletzte Spieler sind, so dass wir da auch Verstärkung kriegen können.“ Daniel Kankam Kyerewaa saß zum Beispiel gegen Düsseldorf nur als Zuschauer auf der Tribüne. „Und wir haben noch eine ganz Menge an Mannschaften aus unseren Regionen als Gegner“, schob Fröhling nach.

Allerdings wies er auch darauf hin, dass auch einige Auswärtsspiele darunter seien. Und in der Fremde habe man bisher nicht gerade überzeugt. „Zerreißen wird uns das jetzt nicht, aber es ist unsere Aufgabe, das wieder hinzukriegen“, ballte Fröhling verbal die Faust. Eins ist klar: Das nächste Auswärtsspiel beim VfB Homberg sollten die Knappen tunlichst gewinnen. Denn der nächste Heimgegner lautet Tabellenführer Preußen Münster.