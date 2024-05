Blau-Gelb Überruhr spielt in der nächsten Saison wieder in der Landesliga. RevierSport hat mit Kapitän Ahmet Kizilisik gesprochen.

Seit Sonntagnachmittag steht Blau-Gelb Überruhr auch offiziell als Bezirksliga-Meister fest. Durch den 4:1-Sieg bei Tusem Essen machte BGÜ bereits am 31. Spieltag die Rückkehr in die Landesliga perfekt – nach nur zwei Jahren Abstinenz.

Im letzten Jahr verpasste der Meister noch knapp den Aufstieg, davon ließ sich aber kein Spieler im Team unterkriegen. "Am Anfang konnten wir es noch nicht direkt realisieren, dann kamen die Aufstiegsshirts und es herrschte völlige Ekstase", blickt Kapitän Ahmet Kizilisik im RevierSport-Gespräch zurück.

Der Spielführer weiter: "Da dieser Prozess nun zwei Jahre gedauert hat, weil wir schon in der vergangenen Saison aufsteigen wollten, war es wirklich ein unbeschreibliches Gefühl. Mir ist eine riesige Last von den Schultern gefallen, weil es ein langer und steiniger Weg war. Zwei Jahre lang so eine konstante und souveräne Leistung abzurufen, ist nicht einfach. Ein großes Lob an das Team. Ich bin sehr stolz auf die Jungs."

Ohne Frage: Blau-Gelb Überruhr spielte eine Saison der Superlative. Die Mannschaft von Aufstiegscoach Murat Aksoy holte bislang 26 Siege aus 31 Partien, erzielte dabei 124 Treffer und musste nur 37 Gegentore hinnehmen. Mit 15 Heimsiegen und einem Remis ist BGÜ die heimstärkste Mannschaft, dazu wurden in der Rückrunde insgesamt nur zwei Punkte abgegeben (40 Punkte aus 14 Spielen). Der Aufstieg ist absolut verdient.

Ähnlich sieht es auch Kizilisik: "Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass es bis zum letzten oder vorletzten Spieltag spannend bleibt, aber dass sich jetzt schon alles entschieden hat, nehme ich natürlich trotzdem dankend an. Ohne hochmütig oder arrogant zu klingen, wir haben es uns verdient und dahinter steckt sehr viel Arbeit!"

Nach dem feststehenden Aufstieg wurde am Sonntag noch lange gefeiert. "Wir waren anschließend noch bei uns am Platz und haben den Grill angeschmissen. Da haben wir uns einige Stunden amüsiert und gingen dann mit einer etwas kleineren Gruppe, weil ein Großteil am nächsten Tag schon wieder arbeiten musste, noch in eine Bar. Aber die richtige Meisterschaftsfeier werden wir mit einer Mannschaftsfahrt krönen. Wahrscheinlich geht es nach Malta", erklärt Überruhrs Nummer zehn.

Der Aufstieg ist auch ein eindeutiger Verdienst von Ahmet Kizilisik. Mit 27 Saisontoren und 23 Vorlagen aus 30 Partien ist der 30-Jährige der mit Abstand beste Scorer seines Teams. Der frühere Oberliga-Zehner (46 Spiele, 11 Tore, 8 Vorlagen) ist der Unterschiedsspieler von BGÜ. Ob der 50-Scorer-Mann allerdings auch in der Landesliga für Überruhr spielen wird, ist noch nicht endgültig geklärt.

Über seine eigene Zukunft sagt Kizilisik: "Ehrlich gesagt weiß ich noch gar nicht, was passieren wird. Im besten Fall bleiben wir alle zusammen bei Überruhr und machen nächste Saison da weiter, wo wir jetzt aufgehört haben. Aber im Moment beschäftige ich mich nicht allzu sehr damit. Jetzt ist es erstmal an der Zeit, die Lorbeeren zu ernten."