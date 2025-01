Große Enttäuschung beim TSV 1860 München. Zum Drittliga-Rückrundenauftakt in Saarbrücken gab es eine 0:4-Klatsche.

Der TSV 1860 München erlebte einen bitteren Rückrundenauftakt. Die Löwen gingen beim 1. FC Saarbrücken mit 0:4 unter.

Trainer Argirios Giannikis bemängelt gegenüber "Magenta Sport" die fehlenden Grundtugenden: "Wir waren mutlos, das geht so nicht. Nun brauchen wir die Basiselemente des Fußballs."

Noch deutlicher wird Torwart Marco Hiller. Dieser polterte in Richtung seiner Mannschaftskollegen: "Das ist brutal. Wir nehmen uns viel vor für Rückrunde und kriegen hier gleich eine 0:4-Klatsche. Das ist in der Höhe nicht einmal unverdient. Wir hatten gute Testspiele. Jetzt spielen wir hier vor ein paar Zuschauern und auf einmal hat keiner mehr Bock den Ball zu haben. Das ist Alibi-Fußball. Das war mutlos. Wir haben alles nach hinten gespielt, sobald wir den Ball hatten."

Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl freute sich indes über eine "souveräne Leistung" seines Teams, das mit vier Toren eindrucksvoll Saarbrückens Aufstiegsambitionen untermauert. "Man of the Match" Tim Civeja forderte: "Mit dieser Positivität müssen wir weitermachen."

1860 befindet sich derweil in einer gefährlichen Situation. Das wissen auch die Verantwortlichen. Neue Spieler sollen noch in diesem Januar den Kader verstärken.

Dr. Christian Werner, Geschäftsführer TSV 1860 München, blickt auf die Herausforderungen in der Rückrunde: "Wir sind uns der Schwere der gefährlichen Situation bewusst. Wir blicken nach unten, das ist unsere erste Aufgabe. Um drin zu bleiben, brauchen wir mehr Punkte als in der Hinrunde. Wir sind im guten Austausch mit potenziellen neuen Spielern. Wir wollen auch junge Spieler in die Mannschaft integrieren. Unser NLZ macht einen tollen Job und haben auf der Bank ganz viele tolle Talente."

Statistik zum Spiel

Saarbrücken: Menzel - Fahrner (64. Wilhelm), Sonnenberg, Bichsel, Rizzuto - Sontheimer (82. Zeitz), Civeja, Vasiliadis (73. Krahn), Stehle, Rabihic (65. Multhaup) - Brünker (73. Schmidt)

München: Hiller - Dulic, Reinthaler, Kwadwo - Schröter (77. Ott), Frey (77. Kloss), Jacobsen, Bähr - Schubert (65. Hobsch) - Wolfram (46. Philipp), Guttau

Schiedsrichter: Luca Jürgensen (Hamburg)

Tore: 1:0 Vasiliadis (28.), 2:0 Civeja (45.), 3:0 Rabihic (54.), 4:0 Multhaup (75.)

Gelbe Karten: Rabihic, Sonnenberg (2), Fahrner (2) - Wolfram (2), Reinthaler (3)

Zuschauer: 14.000