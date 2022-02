Schalke U23 - RWE: Polizei verhindert Massenschlägerei

Noch vor dem brisanten Duell zwischen der U23 des FC Schalke 04 und Rot-Weiss Essen hatte die Polizei alle Hände voll zu tun. RevierSport sprach mit der Polizei Gelsenkirchen.

Keine Woche nach dem Böllerwurf-Skandal im Spiel gegen Preußen Münster haben einige Chaoten von Rot-Weiss Essen wieder einmal für Probleme gesorgt.

Wie die Polizei Gelsenkirchen unserer Redaktion auf Nachfrage bestätigte, kam es zu einer verabredeten Zusammenkunft an der Horster Straße in Gelsenkirchen, dem Bahnhof Buer-Süd. "Es ist richtig, dass am Bahnhof Buer-Süd gegen 11.20 Uhr Fangruppierungen von Schalke 04 und Rot-Weiss Essen aufeinandergestoßen sind. Wir haben eine Auseinandersetzung verhindert und mehrere Personen festgesetzt. Wir werden weiter vor Ort sein und die Lage beobachten", berichtet Katrin Schute aus der Presseabteilung der Polizei Gelsenkirchen gegenüber RevierSport.

Nach unseren Informationen sollen bis zu 100 gewaltbereite Schalke- und RWE-Chaoten aufeinander getroffen und ein Großteil von ihnen festgenommen worden sein. Dabei hatte RWE-Trainer Christian Neidhart noch an die Fans appelliert: "Ich denke, dass auch die Fans wissen worum es geht. Es darf nichts passieren, wir müssen Ruhe rein bekommen. Nur der Sport zählt. Da haben wir eine riesige Aufgabe vor der Brust."

Das Spiel zwischen der U23 des FC Schalke 04 und RWE wird um 14 Uhr (RevierSport-Liveticker) in der Veltins Arena angepiffen.