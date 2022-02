Liveticker zum Nachlesen: Das sagt die Polizei über den Böllerwerfer von Essen

Die Polizei hat nach dem Böllerwurf von Essen einen Tatverdächtigen festgenommen. Um 12 Uhr gibt es die Pressekonferenz.

12:22 Uhr: Das war es von der PK.

12:20 Uhr: Auflagen an den Täter: "Er hat engmaschige Meldeauflagen. Er muss sich jeden Tag bei der Polizei melden, damit man sicherstellen kann, dass er nicht flüchtet oder nicht untertaucht. Das Stadionverbot gilt für alle Stadien, das ist eine Maßnahme, die das Gericht für erforderlich gesehen hat.

12:17 Uhr: Zum Täter: Er hat mehrere andere Vorstrafen, aber wohl noch keine im Fußballbereich.

12:16 Uhr: Richter: "Der Beschuldigte hat von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht. Er hat sich nicht gewehrt, es war eine unspektakuläre Festnahme. Nach unserer Auffassung ist er RWE-Fan, der sporadisch im Stadion war. Er hat kein Trikot getragen. Beruflich macht er nach eigener Angabe eine Umschulung."

12:14 Uhr: Frage nach dem Tattoo (das im Gesicht zu finden war) und der Gruppe, der der Fan zugehörig sein könnte. Antwort: "Zum Tattoo wollen wir nichts sagen, es ist aber keins, dass einer politischen Gruppierung nahe steht. Der Mensch war weder Dauerkarteninhaber noch einer Gruppierung zugehörig. Inwiefern Nähe zu einer Gruppierung besteht, das müssen wir noch ermitteln."

12:13 Uhr: Warum es zu der Tat kam, wissen wir noch nicht. Wir arbeiten nun weiter, um die Motivlage erhellen zu können.

12:11 Uhr: Ralf Wagener, Leiter der Direktion Kriminalität: "Durch viele Arbeit und Sichtung von Videomaterial verdichtete sich die Lokalität, wo der Täter herkommen musste. Es war viel Material, das es auszuwerten galt. Am Ende konnten wir einen Tatverdächtigen erkennen. Zusammen mit Zeugen, die eine Tätowierung erkannt haben. Donnerstag wurde klar, dass es sich bei dem Tatverdächtigen um den richtigen Mann gehandelt hat. Die Aussagebereitschaft der Zeugen hat mich gefreut. "

12:10 Uhr: Die Staatsanwältin ist fertig

12:08 Uhr: Der junge Mann wurde wieder auf freien Fuß gesetzt unter den gängigen Meldeauflagen. Er hat zudem Stadionverbot für alle Stadien.

12:06 Uhr - Jetzt spricht die Oberstaatsanwältin Milk: Ergebnis der Ermittlungen ist ein dringender Tatverdacht gegen einen 29-jährigen Familienvater aus Marl. Wir haben gegen den jungen Mann einen Haftbefehl erwirkt, der gestern Abend vollstreckt wurde."

12:05 Uhr: Ich bin froh, dass Herr Uhlig hier ist, der CHef von RWE. Es war eine sehr konstruktive Zusammenarbeit. Das war sehr professionell und hat unsere Zusammenarbeit unterstützt. Am Ende haben wir eine Vielzahl an Hinweisen von Fans erhalten, die haben geholfen, dass wir den Tatverdächtigen gefunden haben. Das zeigt, wie die Masse der Fans über die Tat denkt."

12:04 Uhr: Aus der Westkurve flog ein Böller. Zwei Ersatzspieler aus Münster wurden verletzt. Noch während der Schiedsrichte runterbrach, haben die Beamten die Ermittlungen aufgenommen und die Videoaufnahmen gesichtet, die waren von der Qualität nicht geeignet, um den Täter zu identifizieren. Eine Anmerkung zu dem Fall. Wer gefährliche Pyrotechbnik mit ins Stadion nimmt, der will die auch zünden, der nimmt die nicht zum Spaß mit. Damit nehmen sie in Kauf, dass andere Menschen verletzt werden. Das sind einfach Straftäter, sie haben mit dem Fußball nicht ansatzweise etwas zu tun. Stadien sind kein rechtsfreier Raum."

12:02 Uhr: Es geht los. Polizeipräsident Frank Richter hat das Wort. Die Begrüßung läuft. "Ein trauriger Fußballtag liegt hinter uns. Das SPiel an der Hafenstraße musste abgebrochen werden. Wir möchten heute über den Ermittlungserfolg berichten."

12:01 Uhr: Noch gibt es leichte Probleme mit dem Stream.

11:54 Uhr: In wenigen Minuten wird es losgehen

11:30 Uhr: Hinweis der Polizei - "Wir möchten darauf hinweisen, dass wir während der Übertragung keine Fragen beantworten können."

11:00 Uhr: Wir werden die Pressekonferenz live tickern.

10:55 Uhr: In einer Mitteilung der Essener Polizei heißt es: "Nachdem zwei Spieler der Gastmannschaft Preußen Münster am vergangenen Sonntag (20. Februar) im Stadion an der Hafenstraße in Essen durch einen Böllerwurf aus dem Essener Block verletzt wurden, richtete die Polizei Essen eine Ermittlungskommission ein. Gestern (24. Februar) erfolgte nach intensiven Ermittlungen die Festnahme eines Tatverdächtigen."

10:50 Uhr: Am Freitag vermeldete die Polizei nun einen Ermittlungserfolg - diesen will sie ab 12 Uhr in einer Pressekonferenz präsentieren.

10:47 Uhr: Auch prominente RWE-Fans haben sich zu dem Böllerwurf gemeldet.

10:45 Uhr: Unter der Woche gab es die Meldung, dass die Polizei einiges an Videomaterial zur Verfügung gestellt bekommen hat, nachdem Polizei und Klub einen Aufruf gestartet hatten, dass Fans sich an der Aufklärung beteiligen sollen. "Vielen Dank dafür, wir sind auf diese Hinweise angewiesen", freute sich die Polizei über die vielen Einsendungen.

10:40 Uhr:Das Spiel zwischen Rot-Weiss Essen und Preußen Münster wurde am letzten Sonntag nach einem Böllerwurf beim Stand von 1:1 nach 76 Minuten abgebrochen. Der erste Tatverdächtige wurde wieder auf freien Fuß gesetzt, er war nachweislich nicht an dem Wurf beteiligt.