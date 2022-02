RWE: Polizei dankbar für Bildmaterial der Fans

Rot-Weiss Essen und die Polizei hoffen weiter, dass der Böllerwerfer vom Sonntag gefasst wird. Der Polizei liegt einiges an Material vor.

Die Bilder sind noch frisch in Erinnerung. Am Sonntag musste das Regionalliga-Topspiel zwischen Rot-Weiss Essen und Preußen Münster abgebrochen werden. Ein Böller wurde gezündet, in der Folge mussten zwei Spieler der Preußen und ein Betreuer ärztlich behandelt werden. Das Spiel wurde abgebrochen, seitdem läuft die Suche nach dem Täter.

Ein erster Verdächtiger wurde wieder auf freien Fuß gesetzt, die Polizei sagte, dass er den Böller nicht geworfen haben kann. Kurz danach wandten sich RWE und die Polizei mit der Bitte an die Öffentlichkeit, sich an der Aufklärung zu beteiligen. RWE lobte sogar eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro aus für Hinweise oder Beweise, die zur Ergreifung des Täters führen.

Und offenbar hat es einige Zuschauer gegeben, die sich angesprochen fühlten. Denn die Polizei bestätigte RevierSport, dass es viele Hinweise gab, darunter auch Videomaterial aus dem Stadion. Die Pressestelle der Polizei ließ verlauten: "Vielen Dank dafür, wir sind auf diese Hinweise angewiesen."

Jetzt kann man nur hoffen, dass diese Bilder auch helfen, den Täter zu überführen.