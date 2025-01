Die SSVg Velbert rüstet sich für den Aufstiegskampf in der Oberliga Niederrhein. Der vierte Neuzugang kommt. Es ist ein alter Bekannter.

Die Winterpause neigt sich auch in der Oberliga Niederrhein dem Ende entgegen. Für die SSVg Velbert beginnt die Restserie direkt mit einem echten Kracher - der Tabellenzweite ist direkt am 9. Februar (14.15 Uhr) bei Tabellenführer SpVg Schonnebeck zu Gast.

Mit einem Auswärtssieg wäre Velbert um einen Punkt an den Essenern vorbeigezogen und neuer Spitzenreiter. Gut eine Woche vor der Partie präsentiert der Klub noch einen Neuzugang, der bereits in der vergangenen Regionalliga-Saison das Trikot der SSVg trug.

Benjamin Hemcke kehrt von Viktoria Köln zurück und wird bis zum Saisonende das Trikot der Blau-Weißen tragen. Der 21-jährige Mittelfeldspieler absolvierte in der Vorsaison 27 Einsätze in der Regionalliga "und war insbesondere in der Rückrunde eine feste Größe im Team", wie der Klub betont.

Diese Verstärkung wird nun auch gebraucht, personell war die Lage in der Defensive schwierig. "Aufgrund der aktuellen Verletzungsproblematik reagiert der Verein auf der Defensivposition und sichert sich erneut die Dienste von Hemcke. Bereits heute wird er erstmals wieder mit der Mannschaft trainieren und sich auf die kommenden Aufgaben vorbereiten."

Zunächst steht er bis zum Saisonende unter Vertrag und soll im Aufstiegskampf mithelfen. Gleichzeitig ist es für Hemcke ein emotionaler Abschied. Immerhin durchlief er bereits seit der U15 die Jugendabteilungen der Viktoria und war insgesamt über sieben Jahre beim Drittligist.

In der laufenden Drittligasaison kam das Eigengewächs nicht für die Kölner zum Einsatz, insgesamt lief er neunmal in der 3. Liga auf. Hinzu kommen 35 Spiele (zwei Tore, ein Assist) in der Regionalliga West für Alemannia Aachen und Velbert.

Nach Timo Böhm (Rot-Weiß Oberhausen), Pascal Kubina (TVD Velbert) und Japan-Rückkehrer Harumi Goto ist Hemcke der vierte Neuzugang in diesem Winter. Mohamed Benktib (TSV Meerbusch), Alihan Adigüzel (TVD Velbert) und Rafu Numakunai (unbekannt) haben den Verein verlassen.