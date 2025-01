Nach drei Abgängen hat die SG Wattenscheid 09 vor dem Start der Restrunde in der Oberliga Westfalen noch einen Neuzugang geholt. Es ist bereits sein drittes Mal SGW.

Geschäftige Stunden bei der SG Wattenscheid 09. Zunächst verkündete der Tabellen-14. der Oberliga Westfalen gleich drei Abgänge, kurz darauf wurde dann ein Neuzugang präsentiert. Dabei handelt es sich um einen alten Bekannten.

Steve Tunga kehrt zurück an die Lohrheide. Der 27-Jährige stand bis Sommer beim Wuppertaler SV unter Vertrag, ehe Verletzungsprobleme seine Zeit beim Regionalligisten beendeten. Jetzt wechselt Tunga nach 2017 und 2022 zum dritten Mal zu den Wattenscheidern.

Hier hatte der Mittelfeldspieler zuletzt bereits einige Monate mittrainiert und sich auch in Testspielen für einen Vertrag empfohlen. „Mit Steve gewinnen wir nicht nur einen verdienten ehemaligen Nullneuner, sondern vor allem auch einen tollen Menschen zurück. Er hat sich in den letzten Wochen vorbildlich bei uns eingebracht und nach seiner langen Leidenszeit in den Testspielen sportlich sehr gut performt. Zusätzlich bringt er alles mit, was einen Führungsspieler ausmacht – Leadership, Dynamik, Power und Mentalität. Mit diesen Eigenschaften wird er für unsere junge Mannschaft ein großer Mehrwert sein“, erklärt der Sportliche Leiter Richy Weber.

Mit dem Mittelfeldspieler holt sich die SGW einiges an Erfahrung in den Kader. Insgesamt lief Tunga, der neben Wattenscheid (67 Spiele) und dem WSV (18) auch bei Borussia Dortmund II (18) und Rot-Weiß Oberhausen (2) unter Vertrag stand, 103 Mal in der Regionalliga West auf. In Diensten von Almere City lief er 19 Mal in der 2. Niederländischen Liga auf.

Auch für Tunga wird es nun ein besonderes Wiedersehen, wie der Neuzugang ausführt: „Vom ersten Tag an hat mich das Team und das Umfeld bestens aufgenommen und mir das Gefühl gegeben, hier wieder zu alter Stärke finden zu können. Persönlich möchte ich gesund bleiben und das Fußballspielen genießen. Dabei das 09-Trikot tragen zu dürfen, ist die Kirsche auf der Torte. Mit meiner Erfahrung möchte ich den Verein unterstützen, die Ziele zu erreichen.“

Am Sonntag (2. Februar, 15 Uhr) startet die SGW gegen die SG Finnentrop-Bamenohl in das neue Fußballjahr.