Bewegung im Kader der SG Wattenscheid 09: Der Westfalen-Oberligist hat drei Abgänge vermeldet.

Der Countdown läuft. Noch drei Tage, ehe die SG Wattenscheid 09 in die Restserie der Oberliga Westfalen startet. Drei Spieler werden im Heimspiel gegen die SG Finnentrop/Bamenohl am Sonntag (15 Uhr, RS-Liveticker) nicht mehr dem Kader von Trainer Christopher Pache angehören. Am Donnerstag gab der Verein bekannt, dass Fynn Broos, Eunseok Ko und Kerem Cigerli die Lohrheide verlassen.

„Wir danken allen drei Jungs für ihre Einsätze im 09-Trikot und wünschen ihnen viel Erfolg bei ihren neuen Vereinen“, teilte die SGW mit.

Die Abgänge der Sommer-Neuzugänge Ko und Cigerli dürften in sportlicher Hinsicht kaum ins Gewicht fallen. Ko sammelte einen Einsatz, Cigerli blieb ohne Pflichtspiel. Sie suchen „eine neue Herausforderung, da sie mit den bisherigen Einsatzzeiten nicht zufrieden waren“, heißt es aus Wattenscheid. Die Verträge wurden aufgelöst.

Anders gestaltet sich die Lage bei Broos: Der 21 Jahre alte Stürmer sei auf die Verantwortlichen mit einem Wechselwunsch zugekommen. „Nachdem man eine Lösung mit dem aufnehmenden Verein erzielen konnte, haben Sportvorstand Ertan Ilce und Sportlicher Leiter Richy Weber das Ok für den Transfer gegeben.“ Für welchen Klub Broos künftig aufläuft, ist noch unklar.

Einige Wattenscheider Fans dürften den Abgang jedoch bedauern, denn der Angreifer galt als beliebt, obwohl seine Spielanteile gering waren. Broos kam im Sommer 2023 vom SV Wanne 11 und absolvierte insgesamt 30 Partien, die meisten davon als Joker. Sechs Treffer gelangen ihm dabei. In der laufenden Saison durfte Broos nur dreimal von Beginn an ran.

„Fynn hat genauso eine Berechtigung zu spielen, wie alle anderen auch. Wir wissen, dass er viele positive Dinge an sich hat, aber auch in vielen Bereichen noch lernen muss. Deswegen haben wir die Breite im Kader. Er hat mir zu einhundert Prozent bewiesen, dass er es drauf hat“, sagte Trainer Pache im November zu RS. Künftig wird Broos sein Können nicht mehr in Wattenscheid unter Beweis stellen.