Die Sportfreunde Siegen konnten vor dem Oberliga-Restart gute Nachrichten vermelden. Trainer Thorsten Nehrbauer hat verlängert.

Wenn die Sportfreunde Siegen am Samstag (14.30 Uhr) gegen Rot Weiss Ahlen ins neue Jahr in der Oberliga Westfalen starten, können sie mit Rückenwind in die Partie gehen.

Denn am Donnerstagmittag vermeldete der Klub, dass Trainer Thorsten Nehrbauer seinen Vertrag vorzeitig verlängert. Das neue Arbeitspapier des 47-Jährigen gilt bis 2027 und unabhängig von der Spielklasse. Mit Nehrbauer verlängerte auch Co-Trainer Sergen Yesilcay seinen Vertrag.

"Für langfristigen Erfolg ist Kontinuität im Team unabdingbar. Ich freue mich daher sehr, dass wir Thorsten Nehrbauer und Sergen Yesilcay weiter von unserem Weg überzeugen und ihre Verträge um zwei weitere Jahre verlängern konnten", freut sich Roland Schöler, Erster Vorsitzender der Sportfreunde. "Die Handschrift der beiden ist klar zu erkennen; jeder Einzelne entwickelt sich, sichtbar für alle, weiter."

Und tatsächlich: Seit Nehrbauer im Oktober 2023 übernommen hat, läuft es im Leimbachtal. Er stabilisierte das damals abstiegsbedrohte Team und formte einen Aufstiegskandidaten daraus. In diesem Jahr spielt Siegen oben mit. Bei einem Punkt Rückstand auf Platz zwei und drei weniger ausgetragenen Spielen ist der Sprung in die Regionalliga alles andere als undenkbar. Nach insgesamt 45 Partien in Siegen kommt Nehrbauer auf einen Schnitt von 1,98 Punkten pro Partie.

"Sportfreunde Siegen und Thorsten Nehrbauer, das matcht", sagt der Ex-Profi, der vor einigen Jahren bereits Stadtnachbar 1. FC Kaan-Marienborn zum Regionalliga-Aufstieg führte. "Beide Seiten tun sich sehr gut. Ich fühle mich im Siegerland und bei den Sportfreunden sehr wohl. Die Leidenschaft der Fans ist einmalig. Wir sehen und spüren die positive Entwicklung jeden Tag. Ich habe ein sehr gutes Bauchgefühl und freue mich sehr, dass der Verein mir weiter das Vertrauen in die Umsetzung unserer Visionen schenkt. Wir haben einiges vor und blicken fokussiert nach vorne."