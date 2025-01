Neuzugang für den VfB Hilden: Der Niederrhein-Oberligist hat einen Stürmer aus der Westfalen-Staffel verpflichtet.

Wenn der VfB Hilden im Februar in die Restrunde der Oberliga Niederrhein startet, wird ein neuer Stürmer dem Kader von Trainer Tim Schneider angehören.

Die 03er haben Dominik Wasilewski verpflichtet. Der 22-Jährige ist der erste Winter-Neuzugang in Hilden. Er spielte zuletzt für den TuS Bövinghausen in der Oberliga Westfalen. Da sich der Verein in einem Insolvenzverfahren befindet und voraussichtlich den Spielbetrieb vorzeitig einstellen muss, ist der Weg für Wasilewski nach Hilden frei.

Zwei Treffer erzielte Wasilewski in der Hinrunde in 15 Einsätzen für Bövinghausen. Mehr Torgefahr strahlte der Angreifer zuvor in seinen zwei Jahren bei der TSG Sprockhövel aus. 17-mal war er in 53 Oberliga-Partien erfolgreich.

Wasilewski wechselte im Sommer 2022 nach Sprockhövel. Es war seine erste Station im Seniorenbereich. Zuvor hatte er den Nachwuchs des VfL Bochum und von Borussia Dortmund durchlaufen. Auch für die polnische U17-Nationalmannschaft stand er in Jugendzeiten auf dem Rasen.

In Hilden verstärkt Wasilewski die Offensive rund um Pascal Weber. Der 34-Jährige hat nach seinem Intermezzo beim KFC Uerdingen bei seinem langjährigen Verein wieder zu alter Stärke gefunden. Elf Treffer gelangen ihm in 17 Einsätzen in der Hinrunde, dazu kommen fünf Vorlagen.

Damit dürfte der VfB sich in vorderster Reihe gut aufgestellt sehen, wenn am 9. Februar im Auswärtsspiel beim SV Sonsbeck der Startschuss in die Restserie fällt. Als Tabellensechster liegt das Schneider-Team voll im Soll.

Und auch die Planungen über den Sommer hinaus laufen bereits. Zuletzt verkündete der Klub die Vertragsverlängerung von Calvin Mockschan, der in dieser Saison auch schon fünfmal traf. Auch Shadrak Dombe, Yannic Lenze, und Lukas Lier gaben ihre Zusage über den Sommer hinaus. Derweil steht ein Abgang in diesem Winter fest: Marvin Brüggehoff hat Hilden verlassen. Der Innenverteidiger bleibt in der Oberliga Niederrhein und läuft künftig für den TVD Velbert auf.