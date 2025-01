Nach zwei sieglosen Testspielen gab es für die SG Wattenscheid ein erstes Erfolgserlebnis im neuen Jahr. Durch zwei späte Elfmetertore drehte die Mannschaft die Partie bei der U19 vom S04.

Nach einem 2:2-Unentschieden gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen und einer 2:5-Niederlage gegen die Spielvereinigung Schonnebeck stand am Sonntag das dritte Testspiel der Rückrundenvorbereitung für die SG Wattenscheid 09 an.

Durch zwei späte Elfmetertore von Emre Yesilova drehte die SGW das Spiel binnen vier Minuten. Nach einem frühzeitigen Rückstand und einer passiven Anfangsphase zu Beginn der Halbzeiten konnte die SGW 09 das Spiel dominieren. Einen ähnlichen Eindruck hatte auch Pache, der sich mit der Spielkontrolle seiner Mannschaft sehr zufrieden zeigte: „Wir haben eine riesige Dominanz ausgestrahlt.“

Taktisch gesehen war seine Mannschaft bestens auf den Gegner eingestellt und konnte vermutlich auch deswegen das Spielgeschehen so kontrollieren. „Wir wussten, wie Schalke gerne spielen will, und haben die Mannschaft dementsprechend darauf eingestellt. Die Jungs wussten genau, was mit und gegen den Ball passiert.“

Neben einem Erfolgserlebnis forderte Pache auch taktisch einige Dinge von seiner Mannschaft. Wie schon gegen Schonnebeck war das Ziel, viel mit dem eigenen Ball zu agieren und immer mit drei Spielern aufzubauen. Das erhoffte Ziel: Die Stürmer in der vordersten Linie in Überzahl zu haben.

Der Fakt, dass seine Mannschaft zu Beginn der Halbzeiten noch schläfrig agierte, störte den Trainer nicht: „Es ist völlig legitim, dass sich die Mannschaft auf dem Platz, vor allem nach so vielen Wechseln, kurz erst finden muss.“

Nachdem Pache die Zielstrebigkeit im Strafraum in den vergangenen Testspielen kritisiert hatte, hatte er diesmal etwas zu loben. Doch entweder fehlte die Präzision oder der Zeitpunkt des Abschlusses wurde falsch gewählt. Am Ende waren es zwei Elfmeter-Tore, die hier für den Sieg sorgten. Auch wenn es nicht zu einem Tor aus dem Spiel heraus reichte, lobte Pache die Vielzahl der kreierten Chancen seiner Mannschaft.

Bevor die Oberliga Westfalen am Sonntag, den 2. Februar, wieder startet, absolviert die SGW 09 noch zwei Testspiele.