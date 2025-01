Die SpVg Schonnebeck steht durch eine überzeugende Hinrunde auf einem beträchtlichen ersten Tabellenplatz. Nun geht der Blick in Richtung Vorbereitung auf das Topspiel gegen die SSVg Velbert.

Die Hinrunde der laufenden Saison in der Oberliga Niederrhein hätte für die SpVg Schonnebeck kaum besser laufen können. Mit nur zwei Niederlagen, drei Unentschieden und überzeugenden 13 Siegen überwintert die Mannschaft an der Tabellenspitze.

Dieser Erfolg kommt für das Team von Trainer Dirk Tönnies allerdings etwas überraschend, wie er erzählt: „Die Hinrunde lief unbeschreiblich gut, damit hat keiner gerechnet. Das hatten wir uns niemals träumen lassen.“

Die Mannschaft mit der besten Offensive der Liga überzeugte immer wieder mit eindeutigen Siegen. Einige Spiele aus der Hinrunde stechen besonders hervor. „Es gab viele Momente, die besonders waren. Das Spiel in Hilden, wo wir in der letzten Minute das 3:2 erzielen, war sicherlich ein Highlight“, erinnert sich Tönnies. Besonders war für ihn auch der 2:0-Heimsieg gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen. „Vor fast 2000 Zuschauern bei uns am Schettersbusch – das war schon speziell.“

Die gute Hinrunde stimmt den Trainer optimistisch für den Start der Rückrunde, auch wenn die Vorbereitung aufgrund der Witterungsbedingungen erschwert ist. „Wir kommen momentan nicht auf den Platz und müssen uns anders behelfen. Die Jungs arbeiten viel im athletischen Bereich, aber es ist natürlich nicht das, was man sich für eine optimale Vorbereitung für die Rückrunde vorstellt.“

Zum Rückrundenauftakt wartet direkt das Topspiel: Schonnebeck trifft auf die SSVg Velbert (09. Februar), die aktuell Zweiter ist und vor der Winterpause eine starke Serie hingelegt hat. „Velbert ist sicherlich die stärkste Mannschaft der Liga, mit den besten Spielern, und gilt daher auch als Topfavorit auf den Aufstieg. Aber wir sind optimistisch, dass wir unsere Leistung bringen und die drei Punkte holen können“, sagt Tönnies. „Wenn wir gewinnen, sind wir fünf Punkte vorne, das wäre schon viel. Velbert hat vielleicht den etwas größeren Druck, wir können entspannter ins Spiel gehen.“

Der erste Platz in der Tabelle steigert die Hoffnungen auf den Aufstieg, doch Tönnies bleibt in dieser Hinsicht gelassen: „Wir haben nicht den großen Druck, aufsteigen zu müssen. Aber wenn man so lange oben ist, will man natürlich auch weiter oben bleiben und in der Rückrunde performen.“

Ein besonderes Thema ist der Wechsel von Arne Wessels. Der Stürmer wechselt im Sommer zu Borussia Dortmund II, beendet die Saison aber bei der SpVg Schonnebeck. Zusätzlich war er bis vor kurzem mit seinem zukünftigen Verein im Trainingslager. "Das ist sicherlich etwas ungewöhnlich, aber wir haben da überhaupt keine Probleme mit. Es war offen kommuniziert, und der Junge hat das einfach verdient“, betont der Coach. „Wir stehen im Austausch mit dem BVB. Es ist wichtig, dass Arne bestmöglich an das Niveau der dritten Liga herangeführt wird. Bis zum Sommer spielt er aber bei uns und kann hoffentlich mit uns den Aufstieg feiern.“

Neben Wessels wird auch ein weiterer Stürmer den Verein verlassen: Conor Tönnies, Sohn des Trainers, schließt sich im Sommer der U23 von Fortuna Düsseldorf an. Diese zwei Offensivkräfte, die zusammen herausragende 32 Treffer erzielten, zu kompensieren, ist keine einfache Aufgabe. „Wir haben schon einige Spieler im Auge, aber es ist noch zu früh, um Vollzug zu melden. Wir müssen zusätzlich auch zweigleisig planen.“

Dennoch liegt der Fokus zunächst auf der Rückrunde mit einem Blick Richtung Aufstieg.