Joshua Mroß, zuletzt Stammtorhüter bei ASC 09 Dortmund, ist froh darüber, nach Stationen beim ASC und TuS Bövinghausen "endlich wieder für einen Traditionsverein zu spielen".

Weil der ASC 09 Dortmund jüngeren Torhütern den Vorzug geben wollte, hat sich der Oberliga-Zweite jüngst mit Stammtorhüter Joshua Mroß auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Dieser hat nun einen neuen Verein gefunden. Er bleibt der Oberliga Westfalen und dem Ruhrgebiet erhalten, denn es zieht den 28-Jährigen mit Regionalliga-Erfahrung zur SG Wattenscheid 09.

Wattenscheid reagiert damit auf eine Erkrankung von seiner eigentlichen Nummer eins, Phil Lenuweit, der auf unbestimmte Zeit ausfalle. "Nach dem krankheitsbedingten Ausfall von Phil haben wir uns aktiv auf dem Markt umgeschaut. Als wir Kontakt zu Joshua aufgenommen haben, lief alles sehr schnell und unkompliziert ab", sagt Richy Weber über die Verpflichtung des neuen Torhüters. "Mit ihm haben wir einen sehr erfahrenen Torwart für uns gewinnen können."

Das stimmt, denn Mroß sammelte beim Wuppertaler SV, dem Chemnitzer FC und Alemannia Aachen fleißig Regionalliga-Erfahrung, ehe er für ein Jahr zum TuS Bövinghausen in die Oberliga Westfalen wechselte. Nach eineinhalb Spielzeiten beim ASC Dortmund schließt er sich also nun der SG Wattenscheid 09 an.

Mroß tritt derweil ein wenig gegen seine beiden letzten Stationen nach: "Ich habe richtig Bock auf Wattenscheid 09. Nach zweieinhalb Jahren endlich wieder für einen Traditionsverein zu spielen, macht mich als 'Fußballromantiker' glücklich." Nach TuS Bövinghausen und ASC 09 Dortmund nun also endlich wieder ein Traditionsverein für Mroß.

Sportvorstand Ertan Ilce unterstreicht die Ausstrahlung und das Prestige der SGW09, die solche Transfers erst möglich machten: "Dass es uns gelungen ist, so schnell einen solch erfahrenen und starken Torwart wie Joshua Mroß für uns gewinnen zu können, macht mich sehr stolz. Die Gespräche mit Joshua haben mir noch mal gezeigt, welche Strahlkraft Wattenscheid 09 besitzt und das motiviert und bestärkt mich noch mehr, keinen Millimeter nachzulassen und unseren Plan weiter durchzuziehen."