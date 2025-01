Beim ASC Dortmund ist in personeller Hinsicht in dieser Winterpause einiges los. Nun löste die Nummer eins ihren Vertrag auf.

Sportchef Samir Habibovic und Vereinschef Michael Linke werden den ASC 09 Dortmund am Saisonende verlassen. Nun gab es eine weitere Personalie, die die Aplerbecker verkündeteten: Der ASC 09 und Joshua Mroß gehen getrennte Wege. Die bisherige Nummer eins - 14 Spiele, 28 Gegentore - wird in der Rückrunde nicht mehr zwischen den ASC-Pfosten stehen. "Wir haben uns entschlossen, den bis zum Saisonende laufenden Vertrag mit Joshua nicht zu verlängern, um unseren jungen Torhütern die Chance zu geben, sich bei uns weiterzuentwickeln", erklärt Sportchef Habibovic – und Fußball-Abteilungsleiter Linke ergänzt: "Die Entscheidung, wieder verstärkt auf die Jugend zu setzen, ist notwendig. Wir sind damit in der Vergangenheit sportlich immer gut gefahren und müssen zudem die Kostenstruktur im Rahmen halten." Der ASC berichtet, dass es in sachlichen und konstruktiven Gesprächen mit Mroß zu einer Einigung kam, den Vertrag bereits zum 31. Januar 2025 aufzulösen, um dem Keeper die Chance zu geben, noch in der laufenden Winterpause einen neuen Verein zu finden.

"Wir bedanken uns für die hervorragenden Leistungen, die Joshua in den zurückliegenden eineinhalb Jahren für den ASC 09 gezeigt hat und wünschen ihm sportlich wie privat für die Zukunft alles Gute", sagen Habibovic und Linke unisono. Mit den beiden jungen und talentierten Torhütern Joel Nickel (21 Jahre) und Leon Nübel (20) sieht sich der Oberligist auch für die bevorstehende Rückrunde ausgezeichnet aufgestellt. "Beide haben schon gezeigt, was sie drauf haben und können nun den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung machen", sagt Habibovic.

Der 28-jährige Mroß blickt auf insgesamt 18 Monate und 54 Pflichtspiele für den ASC Dortmund zurück. In der Vergangenheit stand der Regionalliga erfahrene Schlussmann auch schon für Alemannia Aachen (82 Spiele), Wuppertaler SV (51) und auch Chemnitzer FC (12) im Kasten. Bleibt abzuwarten, wohin der Weg des gebürtigen Hageners nun führen wird.