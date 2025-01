Der ETB Schwarz-Weiß Essen darf einen Rückkehrer zum Uhlenkrug begrüßen. Der Mittelfeldspieler hat eine starke Hinrunde hinter sich.

Fußball-Oberligist ETB Schwarz-Weiß Essen hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen.

Mit Youssef Kamboua kehrt ein Mittelfeldspieler zum Uhlenkrug zurück, der schon in der Jugend für den ETB aufgelaufen ist. Wie die "Schwatten" am Freitag mitteilten, erhält der 21-Jährige einen Vertrag bis 2026.

Kamboua, der flexibel im offensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, kommt vom Landesligisten FC Kray und hat mit sieben Toren und einer Vorlage eine starke Hinrunde hinter sich. Er ist nach Sanjin Vrebac, der am Silvestertag vorgestellt wurde, der zweite Neuzugang der aktuellen Winter-Transferperiode.

"Der ETB ist für mich ein Heimatverein. Ich habe schon in der Jugend hier gespielt, und seitdem ich im Seniorenbereich bin, war es ein Traum von mir, zum ETB zurückzukehren", sagte Kamboua und ergänzte: "Für mich ist es ein großer Schritt und ich freue mich, dass der Wechsel jetzt geklappt hat. Ich hoffe, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann, dass wir eine erfolgreiche Rückrunde spielen. Die Mannschaft hat eine gute Hinrunde gespielt und es wäre klasse, wenn wir eine noch erfolgreichere Rückrunde hinlegen könnten. Mein Ziel ist es, am Ende der Saison unter die Top-Vier zu kommen. Es wäre schön für unser Team, wenn wir das erreichen würden."

Karl Weiß, erster Vorsitzender der Schwarz-Weißen kommentierte die Rückholaktion wie folgt: "Der Wechsel von Youssef Kamboua zu uns hat sich kurzfristig ergeben. Er ist ein Essener Junge mit ETB-Vergangenheit und war schon im letzten Sommer im Fokus bei uns. Youssef ist ein talentierter, junger Spieler, und wir glauben, dass er uns sofort weiterhelfen kann."

Bevor er 2020 beim ETB landete, spielte Kamboua in der Jugend von Rot-Weiss Essen. 2022 folgte der Wechsel in die Jugend des FC Kray, wo er den Schritt zu den Herren meisterte und - mit der Unterbrechung von wenigen Tagen beim KFC Uerdingen 2024 - in zwei Jahren 48 Spiele absolvierte (13 Tore).

Kray-Coach gratuliert ETB

Beim FC Kray geht es währenddessen in der Führungsetage drunter und drüber. Der Essener Landesligist ist nach dem Rücktritt der drei Vorstandsmitglieder um den Vorsitzenden Christoph Klöpper führungslos - RevierSport berichtete.

Inmitten dieser Verantwortungskrise hat sich der ETB Schwarz-Weiß Essen einen Krayer Spieler geschnappt. Youssef Kamboua wechselt aus der Landes- in die Oberliga. "Gratulation an den ETB. Da bekommen sie einen richtig guten Jungen hinzu. Youssef wünsche ich alles Gute", sagt Kray-Coach Bartosz Maslon gegenüber RevierSport.