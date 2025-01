Nach drei Jahren wird Magnus Niemöller im Sommer einen Schlussstrich ziehen. Dann verlässt der Trainer die SpVgg Erkenschwick.

Bereits seit zweieinhalb Jahren steht Magnus Niemöller bei der SpVgg Erkenschwick an der Seitenlinie. Nach Przemyslaw Czapp vom SC Verl II und Felix Bechtold vom SV Lippstadt ist der 51-Jährige der dienstälteste Trainer aller Klubs aus der Oberliga Westfalen.

Viel weiter ausbauen wird der 51-Jährige seine Amtszeit aber nicht: Er zieht im Sommer einen Schlussstrich und verlässt den Verein. Das vermeldeten die Erkenschwicker am Dienstagabend.

"Wir möchten Magnus bereits jetzt für seine herausragende Arbeit und sein unermüdliches Engagement danken, die unseren Verein in den vergangenen Jahren geprägt und zu großen Erfolgen geführt haben", teilte der Klub mit, ohne Details zum bevorstehenden Abschied zu nehmen. Weitere Informationen sollen in den kommenden Tagen folgen.

Niemöller übernahm Erkenschwick im Sommer 2022. Der Traditionsverein spielte damals in der Westfalenliga. In seiner ersten Saison führte Niemöller die "Schwicker" zum Aufstieg in die Oberliga Westfalen und sensationell bis ins Finale des Westfalenpokals, wo sie knapp am FC Gütersloh scheiterten. Es folgte eine starke Premierensaison in der Oberliga, die Erkenschwick auf dem vierten Platz beendete.

Niemöller, der bereits von 2011 bis 2016 in Erkenschwick an der Seitenlinie stand und anschließend den TuS Haltern coachte, konnte in der laufenden Runde allerdings nicht ganz an die erfolgreiche Vorsaison anknüpfen. Die Spielvereinigung belegt derzeit den zwölften Tabellenplatz und hatte sich mit drei Spielen ohne Sieg in die Winterpause verabschiedet. Insgesamt dürfte das Team aber voll im Soll liegen.

Noch knapp ein Monat ruht der Spielbetrieb. Dann geht es für Erkenschwick mit einem Auswärtsspiel beim SC Verl II wieder los (2. Februar, 16 Uhr). Für Magnus Niemöller beginnt mit dem Jahresauftakt die Abschiedstournee bei seinem langjährigen Verein.