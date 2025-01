Die Spielvereinigung Schonnebeck hat auf den Abgang von Calvin Küper reagiert und einen neuen Stürmer verpflichtet. Aus der Bezirksliga.

Dass die Spielvereinigung Schonnebeck und Calvin Küper zum neuen Jahr 2025 getrennte Wege gehen würden, stand schon seit Wochen fest. Der Angreifer hat den Essener Oberligisten in Richtung Mülheim zum VfB Speldorf verlassen. In der vergangenen Saison erzielte Küper noch 22 Tore für Schonnebeck. In der laufenden Serie waren es nur zwei Treffer in zwei Spielen.

Den frei gewordenen Kaderplatz im Angriff nimmt ein neuen Stürmer ein: Maurice Tavio y Huete wechselt vom Bezirksligisten SV Burgaltendorf an den Schetters Busch.

Der 27-jährige Offensivspieler bringt Erfahrung aus der Ober- und Landesliga mit, die er beim FC Kray gesammelt hat und soll die Offensivabteilung der Schwalben bereichern.

In der Hinrunde der laufenden Bezirksliga-Saison erzielte Tavio y Huete in 15 Spielen zwölf Tore für Burgaltendorf. Über die letzten drei Jahre kommt er auf insgesamt 72 Partien auf 61 direkte Torbeteiligungen für die Mannschaft aus dem Essener Süden und hat dabei seine Qualität als verlässlicher Offensivakteur gezeigt.

"Es ist für uns selbstverständlich, dass wir uns auch ständig nach Verstärkungen in Ligen unterhalb der Oberliga vor allem innerhalb Essens umschauen. Dafür gibt es bereits gute Beispiele aus der Vergangenheit. Tavio ist seit Jahren als Leistungsträger in Burgaltendorf vorangegangen und hat eine überragende Torquote erzielt", erklärt Christian Leben die Verpflichtung.

Der Sportchef der Schonnebecker ergänzt: "Im Probetraining hat er uns dann endgültig überzeugt. Er konnte die Intensität mitgehen, hat einen sehr starken Torabschluss gezeigt und ist sofort sehr gut von der Mannschaft aufgenommen worden und integriert gewesen. Das werten wir immer als gutes Zeichen. Mit Tavio haben wir einen passenden Ersatz für Calvin Küper gefunden. Daher freuen wir uns, dass der Transfer bereits jetzt im Winter geklappt hat."

Zur Erinnerung: Am Ende der Saison werden die Schonnebecker mit Arne Wessels (Borussia Dortmund II) und Conor Tönnies, dessen Transfer zur U23 von Fortuna Düsseldorf noch nicht offiziell bestätigt wurde, verlassen. Dann dürfte die Stürmer-Suche am Schetters Busch wieder von neu beginnen.