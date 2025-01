Die SpVg Schonnebeck lässt Calvin Küper in Richtung VfB Speldorf ziehen. In der vergangenen Saison erzielte er 22 Tore.

In der vergangenen Saison begeisterte Calvin Küper in der Oberliga Niederrhein. Der Stürmer der SpVg Schonnebeck avancierte mit 22 Toren in 31 Spielen zum Torschützenkönig und hatte einen großen Anteil am guten Abschneiden der Schwalben. Nun wird er in der Rückrunde aber in der Landesliga auflaufen. Wie der Oberligist am Freitag bekanntgab, wird der 24-Jährige ab sofort für den VfB Speldorf in der Landesliga Niederrhein 2 spielen.

„Die Schwalben bedanken sich herzlich bei Calvin Küper für seinen Einsatz, seine Tore und die vielen unvergesslichen Momente auf und neben dem Platz. Wir wünschen ‚Cally‘ für seine sportliche und private Zukunft beim VfB Speldorf und darüber hinaus alles Gute“, heißt es in der Mitteilung der Schonnebecker.

In der aktuellen Saison kam Küper gerade einmal auf vier Kurzeinsätze in Pokal und Oberliga, in denen er aber trotz der wenigen Einsatzminuten noch drei Treffer erzielen konnte. Grund für die wenige Spielzeit sei, laut Verein, dass er durch seinen Beruf zu sehr eingeschränkt sei, um regelmäßig am Trainingsbetrieb teilnehmen zu können.

Insgesamt lief der in 106 Spielen für die Mannschaft vom Schetters Busch auf. Dort erzielte er 57 Tore und sammelte 18 Torvorlagen. Er war eine echte Stütze bei der SpVg Schonnebeck. Einen Wechsel zum damaligen Regionalligisten SG Wattenscheid 09 machte er in der Saison 2022/23 schnell wieder rückgängig und spielte fortan wieder für das Team von Trainer Dirk Tönnies.

Anstatt nun mit den Schwalben um den Aufstieg in die Regionalliga zu kämpfen, heißt die Realität für Küper in der Landesliga nun Abstiegskampf. Der VfB Speldorf steht nach 18 Spielen mit 17 Punkten auf dem 15. Platz. Das rettende Ufer ist drei Punkte entfernt. Um wieder über den Strich zu springen, dürften die Tore von Calvin Küper sicherlich mehr als willkommen sein.