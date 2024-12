Der Amateurfußball im Ruhrgebiet wird von den RevierSport-Usern intensiv verfolgt. Wir haben ein Ranking erstellt, welche zehn Vereine am meisten gelesen wurden.

Zum Jahresabschluss hat sich die RevierSport-Redaktion angeschaut, wer auf Grundlage der Aufrufzahlen die zehn beliebtesten Amateurvereine des Ruhrgebiets im Jahr 2024 sind.

Dazu haben wir nur Vereine berücksichtigt, die im gesamten Kalenderjahr höchstens in der Oberliga gespielt haben. Klubs, die zwar zahlenmäßig in die Top Ten gehören würden, aber noch ein halbes Jahr viertklassig gespielt haben, wie die SSVg Velbert (680.000 Aufrufe), Rot Weiss Ahlen (570.000 Aufrufe) und der SV Lippstadt (485.000 Aufrufe), tauchen daher nicht im Ranking auf.

Platz 10: TSV Meerbusch (390.000 Aufrufe)

Knapp in die Top Zehn geschafft hat es der TSV Meerbusch, der zur Winterpause in der Oberliga Niederrhein denselben Rang belegt. Stark zum zehnten Platz in unserem Ranking beigetragen hat ein Artikel über Torjäger Bojan Potnar, der mit seinen Leistungen einige Profi-Klubs auf sich aufmerksam gemacht hat.

Platz 9: SpVgg Erkenschwick (420.000 Aufrufe)

Die SpVgg Erkenschwick hat es unter anderem dem bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder zu verdanken, dass sie hier auftaucht. Warum? In einer Rede anlässlich des politischen Aschermittwochs kritisierte Söder Bundeskanzler Olaf Scholz, der behauptete, die Ampelregierung sei die beste Regierung aller Zeiten, und nutzte dabei die Spielvereinigung als Vergleich: "Das ist so, als wenn der Präsident vom Wuppertaler SV oder der SpVgg Erkenschwick glaube, er spiele in der Champions League!"

Platz 8: Westfalia Herne (430.000 Aufrufe)

Westfalia Herne hat es als als einziger Westfalenligist in diese Liste geschafft. Besonders die Vertragsauflösung von Ex-MSV-Profi Yanni Regäsel nach einem krachenden Kabinenvorfall Ende August sorgte für Schlagzeilen.

Platz 7: ASC 09 Dortmund (460.000 Aufrufe)

Der ASC 09 Dortmund machte im Jahr 2024 vor allem sportlich von sich reden. Lange Zeit spielte das Team von Marco Stiepermann in der abgelaufenen Spielzeit um den Regionalliga-Aufstieg mit, verpasste diesen am Ende ab. Doch auch in dieser Saison spielen die Dortmunder wieder eine große Rolle im Aufstiegsrennen, sie überwintern auf Platz zwei in der Oberliga Westfalen.

Platz 6: Sportfreunde Siegen (490.000 Aufrufe)

Den sechsten Platz belegen die Sportfreunde Siegen. Für mehr als elf Prozent der Aufrufe war ein RS-Interview mit Siegen-Trainer Thorsten Nehrbauer vor dem Start der Rückrunde der vergangenen Saison verantwortlich.

Platz 5: TuS Bövinghausen (575.000 Aufrufe)

Beim Oberligisten TuS Bövinghausen ging es sowohl auf als auch neben dem Platz drunter und drüber. Zum Beispiel, als die Dortmunder nach einem 0:8 zur Halbzeit beim SC Preußen Münster II zum zweiten Durchgang nicht mehr antraten.

Platz 4: Germania Ratingen (580.000 Aufrufe)

Knapp am Podium vorbei mit 580.000 Aufrufen in 2024 schrammte Germania Ratingen. Dennoch erfreut sich der Tabellensiebte der Oberliga Niederrhein einer insgesamt großen Leserschaft.

Platz 3: SpVg Schonnebeck (760.000 Aufrufe)

Sportlich sorgt die SpVg Schonnebeck in dieser Saison für Furore. Fast schon logisch also, dass der Herbstmeister der Oberliga Niederrhein zu den drei beliebtesten Amateurvereinen der RevierSport-Nutzer zählt. Viel Aufmerksamkeit zogen auch die beiden Shootingstars der Essener, Arne Wessels und Connor Tönnies, auf sich.

Platz 2: ETB SW Essen (900.000 Aufrufe)

Platz zwei geht an den ETB Schwarz-Weiß Essen, der damit zumindest in unserem Ranking vor dem Stadtrivalen Schonnebeck steht. Der plötzliche Rücktritt des Erfolgstrainers Damian Apfeld Ende Oktober beschäftigte die Leserschaft besonders, auch der Wechsel von Timur Kesim zu Rot-Weiß Oberhausen machte Schlagzeilen.

Platz 1: SG Wattenscheid 09 (1.200.000 Aufrufe)

Die Nummer eins der RevierSport-User im Amateurbereich ist die SG Wattenscheid 09. Auch wenn die glorreichen Zeiten des Oberligisten lange zurückliegen, hat der Traditionsverein auch heute noch eine große Anhängerschaft.