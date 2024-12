Neues aus der Oberliga Westfalen: Zwei große Klubs haben ihre Winter-Fahrpläne bekanntgegeben - ein Konkurrent gleich dazu noch eine Personalie.

Mit der Tabellenspitze der Oberliga Westfalen haben sie alle drei nichts zu tun. Zu dominant tritt der VfL Bochum II auf. Auch das Verfolgerfeld steht eine ganze Ecke vor Rot Weiss Ahlen und der SpVgg Erkenschwick. Und vor der SG Finnentrop/Bamenohl sowieso.

Im Winter wollen der Tabellenzehnte von der Werse und die zwei Ränge dahinter platzierten "Schwicker" gegen folgende Gegner testen.

Der Fahrplan von Rot Weiss Ahlen:

05.01.2025: Trainingsauftakt (10:00 Uhr)

22.01.2025: Testspiel gegen TuS Hiltrup (H) – Anstoß: 19:30 Uhr

25.01.2025: Testspiel gegen Westfalia Herne (A) – Anstoß: 14:00 Uhr

Die "Schwicker haben vor dem Jahreswechsel zudem noch einen traditionellen Termin im Kalender.

Der Fahrplan der SpVgg Erkenschwick:

28.12.2024: Mitternachtscup (Hallenturnier)

16.01.2025 - 19:15 Uhr: Auswärts beim FC 26 Erkenschwick

18.01.2025 - 16:00 Uhr: Auswärts bei der Spvgg. Horsthausen

26.01.2025 - 14:00 Uhr: Zuhause gegen den DSC Wanne-Eickel

Während das Duo mit der Tabellenspitze nichts zu tun hat, wären sie bei der SG Finnentrop/Bamenohl schon froh, wenn der Anschluss an Erkenschwick und Ahlen hergestellt wäre. Dem ist aber nicht so und die SG steht mit 16 Punkten noch gerade so über dem Strich.

Auch wenn er aktuell verletzt ist, hat Erik Dier seinen Anteil daran. Fünf Tore in neun Spielen stehen in der ersten Oberliga-Saison des Offensivmannes zu Buche - ein starker Wert.

"Natürlich hoffen wir darauf, dass er in der Rückrunde nach seiner Genesung daran anknüpfen wird. Und auch darüber hinaus, denn auch Erik hat seine Zusage für die Saison 2025 / 2026 gegeben! Wir sind sehr froh, einen so talentierten und gefragten Spieler von unserem Verein und unserer Philosophie überzeugt zu haben", teilte der Abstiegskandidat freudig mit.

Der 20. Spieltag, und damit die zweite Halbserie der Oberliga Westfalen, soll nach Plan am ersten Februarwochenende stattfinden. Dann hat die SG Finnentrop/Bamenohl gleich einmal spielfrei. Erkenschwick hat ein Heimspiel gegen den SV Schermbeck, während Ahlen Rheine zu Gast hat.