Am 8. Februar startet die Restrunde der Oberliga Niederrhein. Der ETB muss einen besseren Start hinlegen als beim Saisonauftakt, will er nochmal oben angreifen.

Der ETB SW Essen geht als Vierter in die Winterpause der Oberliga Niederrhein. Zwischendurch sah es so aus, als könnte der ETB ganz vorne angreifen, doch zuletzt schwächelte die Mannschaft ein wenig, daher stehen die Essener sieben Zähler hinter Spitzenreiter SpVg Schonnebeck.

Am 8. Februar 2025 geht es dann für die Mannschaft von Trainer Julian Stöhr weiter. Die Restrunde beginnt mit dem Auswärtsspiel beim Aufsteiger SV Biemenhorst. Das Hinspiel verlor der ETB völlig überraschend mit 2:3 - und das trotz einer 2:1-Pausenführung. Diese Punkte plus die beiden Zähler vom Auftakt-Remis gegen den Letzten TVD Velbert fehlen dem ETB jetzt, sonst wäre man ganz dick in der Aufstiegsverlosung.

Diesmal will der ETB besser aus den Startlöchern kommen, soll es noch eine Chance geben, Schonnebeck und die SSVg Velbert auf den ersten Plätzen anzugreifen. In der Vorbereitung wurden daher mehrere Testspiele auf Augenhöhe absolviert, es geht alleine viermal gegen Vertreter aus der Oberliga Westfalen.

Die Vorbereitung des ETB SW Essen in der Übersicht 06.01. 19 Uhr Erstes Training Uhlenkrug (Kunstrasenplatz) 08.01. 19.30 Uhr SG Wattenscheid 09 – ETB SW Essen Sportzentrum Berliner Straße 11.01. ab 13 Uhr Essener Hallenstadtmeisterschaft Sporthalle „Am Hallo“ 15.01. 19 Uhr ETB SW Essen – SG Schönebeck Uhlenkrug (Kunstrasenplatz) 22.01. 19.30 Uhr ASC 09 Dortmund - ETB SW Essen Sportplatz Schweizer Allee 26.01. 15 Uhr ETB SW Essen – SV Westfalia Rhynern Stadion Uhlenkrug 31.01. 19.30 Uhr FC Altenbochum 20/28 - ETB SW Essen Sportplatz Am Pappelbusch 02.02. 15 Uhr ETB SW Essen – SC Preußen Münster U23 Stadion Uhlenkrug