Die Sportfreunde sind als Dritter in der Oberliga Westfalen nah am Aufstiegsgeschehen dran. Das soll auch im neuen Jahr so bleiben.

Die Zahlen sprechen eine klare Sprache und sie sprechen vor allem für die Sportfreunde Siegen. Bislang erlaubte sich das Team von Trainer Thorsten Nehrbauer in der Oberliga Westfalen nur zwei Niederlagen in 15 Spielen, haben sogar noch ein paar Nachholspiele im Gepäck.

Der dritte Platz, den die Sportfreunde gerade innehaben, dürfte also nicht mehr lange da stehen. Denn die Ambitionen der Siegener gehen schon in Richtung einer der beiden Aufstiegsplätze. Damit das funktioniert, müssten sie eigentlich nur so weitermachen wie bisher.

Thorsten Nehrbauer, Trainer der Sportfreunde Siegen, über

… die bisherige Saison in der Oberliga Westfalen: „Mit der Hinrunde können wir zufrieden sein. Wir hatten so eine kleine Schwächeperiode Anfang des mittleren Drittels, wo wir vor allem zu Hause nicht so gut gepunktet haben. Wir haben uns dann aber schnell wieder stabilisieren können und haben seit September kein Spiel mehr verloren. Rein statistisch gesehen, ist das vollkommen okay. Die Entwicklung ist auf dem richtigen Weg. Die Jungs werden besser, stabiler und dementsprechend können wir zufrieden sein. Wir sind in Schlagweite der Aufstiegsplätze und haben noch drei Nachholspiele. Wir stehen jetzt auf Platz drei und haben noch alles in der Hand, um auf einen Aufstiegsplatz zu kommen. Wir sind auch von den Verletzungen gut durch die Saison gekommen, wir können also auch da zufrieden sein, wobei wir noch nicht zu 100 Prozent zufrieden sind.“

… den schönsten Moment in der bisherigen Saison: „Da hatten wir einige, weil wir vor allem immer gut von den Fans unterstützt worden sind. Wir hatten das Spiel zum 125-jährigen Jubiläum, wo wir 5000 Zuschauer im Stadion hatten. Mit einem Zuschauerschnitt von 2200 ist auch jedes Heimspiel etwas Besonderes. Aber es ist auch schön, dass die Jungs so mitziehen, sich so entwickeln.“

… den schlimmsten Moment in der bisherigen Saison: „Das war das Heimspiel gegen ASC 09 Dortmund, wo wir in der ersten Halbzeit in keinster Weise da anknüpfen konnten, was wir in allen anderen Spielen gebracht haben. Das war eine Kehrtwende, die wir in der Folge auch meisterhaft genommen haben. Auch aus solchen Sachen kann man viel lernen.“

… die Ziele für das Jahr 2025 und was noch im Winter passiert: „Wie auch in der Hinrunde wollen wir uns von Woche zu Woche, von Monat zu Monat entwickeln. Wir wollen so lange wie möglich oben dran kratzen und logischerweise auch oben mitspielen. Mit dem Kader sind wir sehr zufrieden. Es gibt sicher Positionen, auf denen wir nicht so besetzt sind, wie es sein sollte. Deshalb haben wir Augen und Ohren offen. Wir müssen aber keine Sachen machen, von denen wir nicht zu 100 oder 1000 Prozent überzeugt sind.“