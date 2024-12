Ein Auge hat Cem Kara sicherlich noch auf den SV Schermbeck. Doch mittlerweile hat der ehemalige Sportdirektor gemeinsam mit Ahmet Inal und Timur Karagülmez einen anderen Weg eingeschlagen.

Wie schon in der vergangenen Saison mischt der SV Schermbeck in der Oberliga Westfalen im oberen Drittel mit. Cem Kara schaut sich das aus der Entfernung an. Seit mehr als einem halben Jahr ist er nicht mehr Sportdirektor des Fünftligisten.

Timur Karagülmez dagegen ist noch mittendrin. Er ist spielender Co-Trainer und Kapitän des SV Schermbeck, steht schon wieder bei vier Saisontoren. Was ihn und Kara eint? Gemeinsam mit Ahmet Inal, Trainer des Oberliga-Niederrhein-Klubs Mülheimer FC, haben sie die Agentur "High Lvl Agency" gegründet.

Damit will er über die reine Beratertätigkeit hinausgehen. "Wir wollen nicht nur im fußballerischen Bereich da sein. Wenn ein Spieler zu uns kommt und sagt, dass er eine Ausbildung möchte, dann kümmern wir uns darum auch. Es ist ein Rundum-Sorglos-Paket", sagte Kara.

Auch Fußballcamps seien bereits in Planung. "Wir wollen uns Spieler anschauen, sie betreuen und dann gemeinsam den nächsten Schritt in Richtung Nachwuchsleistungszentrum gehen. Wir bauen früh ein vertrauensvolles Verhältnis zu den Eltern auf und zeigen einen klaren Weg auf."

Regionalliga-Duo steht schon unter Vertrag

Auch einige gestandene Spieler stehen bereits bei dem Trio unter Vertrag. Johannes Sabah und Samuel Owusu Addai etwa, die mit den Sportfreunden Lotte in der Regionalliga West oben mitmischen. Dazu kämen einige Schermbecker, sowie NLZ-Spieler, etwa von Schalke und Bochum, sagte Kara.

Auch wenn sich das Trio von klassischen Beraterfirmen abgrenzen will, wird Beratung und Vermittlung einen Kernteil der Arbeit darstellen. "Wir wollen ehrlich zu unseren Spielern sein. Fußball ist ein dreckiges Geschäft." So wolle das Trio etwa vor zu frühen Wechseln schützen, die zwar Beratern die Taschen vollmachen, den Spielern aber am Ende nicht für die Karriereplanung weiterhelfen würden.

"Manchmal muss man zwei, drei Schritte zurückgehen, um nach oben zu kommen", sagte Kara. In Deutschland haben sie drei weitere Agenten. "Wir haben auch in Frankreich und England einen Scout sitzen. Wir wissen, dass das Beratergeschäft ein Haifischbecken ist. Wir wollen viel, viel mehr sein. Bei uns ist jeder Spieler gleich, ob Bundesliga oder Landesliga."