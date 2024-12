Der TuS Ennepetal ist so etwas wie der Oberliga-Westfalen-Dino. Und auch in der Saison 2024/2025 sieht es in Sachen Klassenerhalt gut aus.

Zur Saison 2012/2013 meldete sich der TuS Ennepetal in der Oberliga Westfalen an, nach dem der Klub Westfalenliga-Meister wurde. Und: Seit über einem Jahrzehnt spielt Ennepetal ununterbrochen fünftklassig.

Auch in 2024/2025 sieht alles nach dem immer primären Ziel des Vereins aus. "Für den TuS Ennepetal geht es als Oberliga-Dino vorrangig immer darum, zunächst die Klasse zu halten. Auch wenn wir in den letzten Spielen nur einen Punkt geholt haben, sind wir da voll auf Kurs. Gut ist, dass wir uns mit einem Punkt in die Pause verabschiedet haben und diesen Negativlauf stoppen konnten", erzählt Marius Müller, offensiver Mittelfeldspieler der Ennepetaler.

Der TuS verlor viermal in Folge, bis gegen die Spielvereinigung Erkenschwick zum Jahresabschluss ein 1:1-Remis erzielt werden konnte. Die Konstanz fehlt dem TuS.

Laut Müller kommt das nicht zufällig. Der 29-jährige Offensivmann erklärt: "Wir hatten im Sommer schon einen ordentlichen personellen Umbruch. Zudem sind auch immer wieder wichtige Spieler ausgefallen. Man muss da auch ehrlich sein und sagen, dass wir nicht jeden Ausfall adäquat kompensieren können."

Auch Müller, der nur zwölf Begegnungen bestritt, hatte mit gesundheitlichen Problemen, die aber zum Glück der Vergangenheit angehören, zu kämpfen. Und, trotzdem: Zwölf Spiele, acht Tore, vier Vorlagen - diese Bilanz kann sich sehen lassen. Müller spielt in dieser Saison auf der Zehner-Position und wurde in den vergangenen Spielzeiten eher auf der Sechser- oder Achter-Position eingesetzt. Und als Zehner liefert Müller ab.

Nach RevierSport-Informationen sind auch schon die ersten Interessenten an den ehemaligen Essener herangetreten. "Man bekommt das natürlich immer mit. Aber eigentlich fühle ich mich in Ennepetal wohl. Trotzdem überlegt man natürlich, wie es weitergeht. Ich bin jetzt 29 Jahre alt und so viele Möglichkeiten zu einem Wechsel bekomme ich nicht mehr. Da kommen die Weihnachtstage genau richtig, um mal in sich zu gehen und zu überlegen, wie es in Zukunft weitergehen soll", erklärt der Kapitän des TuS Ennepetal, der in seiner Laufbahn neben 15 Regionalligaspiele (zwei Tore, zwei Vorlagen) satte 146 Oberliga-Einsätze (47, 21) auf dem Buckel hat.