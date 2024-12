Das letzte Spiel fiel aus, davor verlor die SG Wattenscheid 09 im Derby gegen VfL Bochum II. Kein Rhythmus und ein schwerer Rucksack? Das sagt Christopher Pache, Trainer der SGW.

Die SG Wattenscheid 09 kommt noch nicht so richtig in Fahrt, dümpelt im unteren Tabellenmittelfeld herum. Am Freitagabend (6. Dezember, 19:30 Uhr, RS-Liveticker) steht eine Stolperfalle auf dem Programm:

Der TuS Bövinghausen empfängt die SGW. Die Dortmunder präsentierten sich zuletzt ordentlich, schlugen die SG Finnentrop/Bamenohl mit 2:1 und erzielten in den letzten fünf Partien zehn ihrer 16 Saisontore.

Doch auch Christopher Pache, Trainer der SG Wattenscheid 09, sieht seine Mannschaft auf dem richtigen Weg - der 0:3-Pleite im Derby zum Trotze: "Ich habe eine gute Leistung gesehen, weil es auch einfach ein besonderes Spiel war mit ganz anderen Einflüssen - der mediale Druck und dann der Druck vor solchen Zuschauern zu spielen. Das waren ganz neue Begebenheiten für eine ganz neue Mannschaft."

Nach Niederlagen gegen die SpVgg Erkenschwick und Preußen Münster II habe die Mannschaft Persönlichkeit gezeigt. "Ich bleibe dabei, dass wir gegen Rhynern und Gievenbeck verdient die vier Punkte geholt haben und uns aus dem Loch gezogen haben. Das war wichtig und hat den Charakter der Mannschaft gezeigt, mit so einer Situation umgehen zu können und aus den Spielen davor gelernt zu haben", lobt Pache.

Gegen zwei echte Top-Gegner habe man zu Hause gute Spiele bestritten. Nur liegen diese Spiele bald fast einen Monat zurück - das Spiel gegen Rot Weiss Ahlen musste abgesagt werden. "Wir haben viel trainiert, hatten ein Testspiel unter der Woche gegen den SC Obersprockhövel. Das haben wir genutzt. Jetzt gegen Ahlen ist das natürlich unglücklich, das hat ein bisschen den Spielrhythmus gebrochen", bemängelt auch Pache.

Entgegen aller Vorzeichen gehe er mit hundertprozentiger Zuversicht in die Partie gegen Bövinghausen. Dennoch warnt er: "Wir wissen natürlich auch, dass Bövinghausen ein gutes Momentum hat. Die letzten Spiele haben sie besser bestritten, haben Ahlen lange Paroli geboten, sind dann auf dem tiefen Rasen eingebrochen. Sie haben auch vor ein paar Wochen gegen Erkenschwick gewonnen, gewinnen jetzt gegen Finnentrop/Bamenohl. Sie sind in einem gewissen Modus drin, schöpfen wieder Hoffnung, das haben sie auch kundgetan."

Pache sieht trotz des 14. Tabellenplatzes eine positive Entwicklungskurve, die es weiterzuführen gelte: "Wir müssen versuchen, die Entwicklungen der Vorwochen mitzunehmen und den Stempel noch mehr aufzudrücken. Wir müssen Bövinghausens Prinzipien brechen und dann schnelle Entscheidungen finden. Wenn wir unsere Dynamik und unsere Intensität auf den Platz bekommen, dann haben wir auch sehr gute Chancen."