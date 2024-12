Die SpVg Schonnebeck befindet sich weiterhin auf einem Höhenflug. Nach dem Sieg gegen den ETB SW Essen ist die SpVg Herbstmeister. Trotzdem sieht Coach Tönnies Entwicklungsbedarf.

Die SpVg Schonnebeck bleibt das Maß aller Dinge. Auch der Stadtrivale vom Uhlenkrug konnte diesen Fakt nicht streitig machen. Nach 16 Spielen haben die Schwalben in der Oberliga Niederrhein erst eine Niederlage auf dem Konto und ein überragendes Torverhältnis von 57:14 zu verzeichnen.

Es war sicherlich ein schönes Geschenk zum ersten Advent an die Anhänger der Spielvereinigung. Nicht nur ein Derbysieg konnte gefeiert werden, auch ein weiterer Schritt Richtung Aufstieg wurde gegangen. Mit fünf Punkten Abstand auf den zweitplatzierten SSVg Velbert thronen die Essener an der Spitze der Oberliga Niederrhein.

Obwohl es fast besser nicht laufen könnte, bleibt Schonnebeck-Trainer Dirk Tönnies weiter bodenständig: "In der Winterpause werden wir natürlich weiter arbeiten. Wir müssen uns stetig weiter entwickeln. Es ist das Ziel, dass wir immer einen Plan B oder Plan C haben. Die Gegner werden sich mit der Zeit auch besser auf uns einstellen."

Wir spielen aktuell im Stile einer Spitzenmannschaft. Natürlich haben wir aktuell auch das nötige Spielglück, aber das erarbeitet man sich auch irgendwo. Nach den Spielen gegen Velbert und Hilden werden wir alle nochmal ein klareres Bild sehen. Bis dahin bleiben wir bei uns und machen weiter Dirk Tönnies

Nachdem die letzten beiden Ligaspiele in diesem Jahr gespielt worden sind, wird es eine Pause bis Anfang Februar in der Oberliga Niederrhein geben. Schonnebeck wird dann zwei Heimspiele hintereinander bestreiten, welche wegweisend sind. Nach der Winterpause warten beide Teams aus Velbert auf die Schwalben. Das Duell gegen die SSVg Velbert wird dabei wegweisend für den Aufstieg sein. Mit einem Sieg in diesem Spiel könnte Schonnebeck sich schon frühzeitig von den Verfolgern absetzten.





"Es gibt genug Baustellen, an denen wir im Winter arbeiten werden. Ich denke, dass wir dann nach der Winterpause noch schwerer auszurechnen und zu bespielen sind als aktuell. Trotzdem haben wir jetzt erstmal noch Sonsbeck und Homberg vor der Brust. Beide Partien sind auswärts und werden auf Naturrasen ausgetragen. Da tun wir uns oftmals schwer, daher konzentrieren wir uns aktuell nur auf diese Herausforderungen", erklärte der Tönnies.

SpVg Schonnebeck: Restlichen Spiele der Hinrunde Sonntag, 08.12.2024 - SV Sonsbeck (Auswärts) Sonntag, 15.12.2024 - VFB Homberg (Auswärts)

Großartig gefeiert wird die Herbstmeisterschaft also nicht. Die Aufgabe und das Ziel sind am Schetters Busch mit den aktuellen Voraussetzungen klar: Die Meisterschaft und der Aufstieg in die Regionalliga West sollen 2025 gefeiert werden.

