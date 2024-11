Zum ersten Mal seit 2015: Die SG Wattenscheid trifft auf die U21 des VfL Bochum. Das sagt SGW-Trainer Christopher Pache.

Am Wochenende steht in der Oberliga Westfalen das mit Spannung erwartete Bochumer Derby an, wenn die SG Wattenscheid 09 im Ruhrstadion auf die U21 des VfL Bochum trifft. Trainer Christopher Pache spricht im Vorfeld über die Bedeutung des Spiels, die Fans und die genaue Vorbereitung.

Das lang erwartete Aufeinandertreffen wird am Samstag, 23. November, um 13 Uhr angepfiffen. Es ist das erste Duell seit neun Jahren. Vor allem für die Wattenscheider Fans ist es ein Saisonhighlight. Sie planen einen Fanmarsch zum Spiel. Mindestens 1500 Wattenscheider werden die Mannschaft begleiten. SGW-Trainer Pache dazu: "Unsere Mannschaft saugt das alles auf, wir kriegen alles mit, was unsere Fans da draußen veranstalten – sie sind ein wichtiges Puzzlestück für uns."

Neben der großen Kulisse gibt es auch sportlich-positive Signale. Wattenscheid konnte in den letzten beiden Spielen gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte punkten. „Wir sind aus einer Negativserie gegen starke Gegner zurückgekommen. Das zeigt uns, dass in diesem Derby etwas für uns drin ist“, so Pache. Diese positive Entwicklung gebe den Spielern zusätzlichen Schub.

Ob das ausreicht für etwas Zählbares gegen den Tabellenführer, wird sich zeigen. Trainer Pache lässt sich von der Außenseiterrolle jedenfalls nicht einschüchtern: „Wir gehen in dieses Spiel mit der gleichen Vorbereitung wie in jedes andere auch, sind uns aber der Stärke des Gegners bewusst. Wir haben unsere eigenen Stärken und wissen, dass wir mithalten können, wenn wir unsere Leistung abrufen.“ Wichtig sei vor allem eine konsequente Chancenverwertung, um dem Favoriten Paroli zu bieten.