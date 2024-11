In der Oberliga Westfalen muss die erste Partie des Winters abgesagt werden. Es hat ein Top-Team getroffen.

Seit sieben Partien sind die Sportfreunde Siegen ungeschlagen. Am Wochenende können sie diese Serie allerdings nicht ausbauen. Das Heimspiel in der Oberliga Westfalen gegen die SpVgg Erkenschwick am Freitagabend kann nicht stattfinden. Der Wintereinbruch sorgt dafür, dass die Partie im Leimbachtalstadion abgesagt werden musste. Das teilten die Sportfreunde tags zuvor, am heutigen Donnerstag, mit.

"Das für Freitag geplante Spiel gegen die SpVgg Erkenschwick muss aufgrund der Niederschläge der letzten Tage und der angekündigten Frostmeldungen abgesagt werden", schreibt der Traditionsverein in einer Mitteilung.

Wann die Partie nachgeholt wird, ist noch offen. Das soll in den nächsten Tagen abgestimmt und anschließend kommuniziert werden. Wer bereits ein Ticket für das Heimspiel gegen Erkenschwick gekauft hat, erhält damit Einlass zum neuen Termin - die Karte behalten ihre Gültigkeit.

Die Südwestfalen gehören zu den Vereinen aus der Oberliga Westfalen, die am stärksten von Witterungsbedingungen abhängig sind. Neben dem Erkenschwick-Spiel sieht der Spielplan für dieses Kalenderjahr noch ein weiterer Auftritt im heimischen Stadion vor. Am 1. Dezember soll der 1. FC Gievenbeck in Siegen antreten. Ob das Spiel angepfiffen werden kann, wird sich zeigen.

Klar ist schon jetzt: Durch die Absage haben die Sportfreunde am Wochenende keine Chance, ihren Erfolgslauf fortzusetzen und Punkte im Aufstiegskampf zu sammeln. Sie belegen derzeit den zweiten Tabellenplatz und könnten vorerst theoretisch bis auf Platz sieben zurückfallen.

Zudem verschiebt sich das Debüt von Arif Güclü. Der zuvor vereinslose Stürmer war zu Beginn dieser Woche zum Team von Trainer Thorsten Nehrbauer gewechselt.

Die nächste Chance erhält er am ersten Advent (1. Dezember), wenn Gievenbeck nach Siegen kommt - vorausgesetzt, die Platzbedingungen lassen einen Anpfiff zu. Für Erkenschwick geht es ebenfalls am 1. Dezember weiter. Dann gastiert die Spielvereinigung bei der SpVgg Vreden.