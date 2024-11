Die SG Wattenscheid 09 hat einen neuen Sportvorstand präsentiert. Damit ist der Vorstand des Westfalen-Oberligisten wieder vollzählig.

Nach der Trennung von Christian Pozo y Tamayo war der Posten des Sportvorstands seit über einem Jahr vakant bei der SG Wattenscheid 09. Nun hat der Klub aus der Oberliga Westfalen die Nachfolge geregelt. Ertan Ilce übt dieses Amt künftig aus. Er wurde vom Aufsichtsrat am Mittwoch in den Vorstand berufen, so dass das Gremium nun wieder fünfköpfig und damit vollzählig ist.

"Nach vielen vertrauensvollen Gesprächen in den vergangenen Wochen zwischen Ertan Ilce und den Aufsichtsratsmitgliedern, den Vorständen und dem Sportlichen Leiter, Richy Weber, sind wir zur Überzeugung gekommen, dass Ertan Ilce in die Vereinsstruktur passt und die Zukunft des Vereins erfolgreich mitgestalten und prägen wird", erklärt der Aufsichtsratsvorsitzende Mano Oliveri.

Ilce spielt bis zur U19 beim VfL Bochum, fokussierte sich anschließend aber auf eine Karriere im Immobilienbereich. Er ist Mitgründer und Geschäftsführer der ILCE-Unternehmensgruppe mit Sitz in Bochum, der rund 3000 Wohnungen gehören. Zudem trainierte er den Kreisligisten Portugal Witten und arbeitete 2018 für einige Monate als Sport- und Finanzvorstand für Westfalia Herne.

Über seine Aufgabe bei der SGW sagt der 48-Jährige: "Ich danke dem Aufsichtsrat und den Vorstandskollegen für das Vertrauen und bin überzeugt, dass wir die SG 09 Schritt für Schritt wieder nach vorne bringen werden. Die Gespräche mit den Vereinsverantwortlichen waren von hoher Wertschätzung und Vertrauen geprägt und ich freue mich sehr auf diese spannende Aufgabe."

Wer im Vorstand, dem neben Ilce Georg Sokoll (Vorstand Finanzen), Stefan Beermann (Vorstand Marketing), Patrick Lofi (Vorstand Organisation) und Dennis Helfer (Vorstand Nachwuchs) angehören, künftig den Vorsitz übernehmen wird, ist noch offen. Das soll bei einer anstehenden Sitzung gemeinsam mit dem Aufsichtsrat entschieden werden.

Zunächst richtet sich alle Aufmerksamkeit des Vereins aber auch das Derby am Samstag. Um 13 Uhr (RS-Liveticker) tritt Wattenscheid bei der U21 des VfL Bochum an.