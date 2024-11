Beim ASC 09 Dortmund wird die Entwicklung von talentierten Spielern seit Jahren groß geschrieben. Sportchef Samir Habibovic steht für diese ASC-Philosophie.

Jahr für Jahr gelingt es dem ASC 09 Dortmund interessante und vor allen Dingen talentierte U19-Spieler, entweder aus der eigenen A-Jugend oder extern, in die Oberliga-Mannschaft zu integrieren.

Samir Habibovic steht für diese Philosophie. Und im Trainer-Duo Marco und Marcel Stiepermann hat er für die Weiterentwicklung von Talenten die perfekten Übungsleiter gefunden, die den ASC-Weg voll mitgehen - und das sehr erfolgreich. Aktuell stehen die Aplerbecker auf Platz drei der Oberliga-Westfalen-Tabelle

Mit 4:0 siegten die 09er im Spitzenspiel beim SV Westfalia Rhynern und stehen nun bei 26 Punkten aus 15 Spielen. Nur die Sportfreunde Siegen (28 Zähler) und die U21 des VfL Bochum (33) stehen noch besser da.

"In Hamm-Rhynern haben wir ein super Spiel absolviert. Und besonders hat uns gefreut, dass unsere junge Dreierkette mit Keano Diskau und Robert Hilsmann so gut funktioniert hat. Jan-Patrick Friedrich hat mit den beiden 19-Jährigen eine tadellose Dreierkette gebildet. Unser Trainer Marco Stiepermann schenkt unseren vielen Talenten das Vertrauen und sie zahlen dieses mit sehr guten Leistungen zurück. Das freut uns enorm. Wir werden diesen Weg weitergehen. Gefühlt sind wir ja auch eine U21- oder U23-Mannschaft", erzählt Habibovic.

Wir blicken dem Ganzen entspannt entgegen. Klar: Jeder will hoch hinaus. Aber die Jungs sollten auch immer zu schätzen wissen, was sie bei uns vorfinden Samir Habibovic

Mit Leuten wie Diskau, Hilsmann oder Dan Tshimanga besitzen die Dortmunder echte Juwele in ihren Reihen. Dass dann auch die Konkurrenz irgendwann ihre Fühler ausstrecken wird, weiß auch der ASC-Manager. "So läuft das Geschäft nun mal. Wir werden die Jungs nicht auf ewig in Aplerbeck halten können. Aber ich bin guter Dinge, dass sie noch einige Jahre für uns spielen werden", betont Habibovic.

Derweil sind mit Mittelfeldspieler Lars Warschewski (25) - 13 Spiele, drei Tore, vier Vorlagen - und dem 1,96 Meter großen Stürmer Josue Santo (20) - 14, 4, 1 - zwei Spieler ins Visier von klassenhöheren Vereinen geraten. Nach RevierSport-Informationen sind mehrere Regionalligisten an dem Duo interessiert.

"Ja, das ist der Fall. Aber die Jungs fühlen sich hier sehr wohl. Wir blicken dem Ganzen entspannt entgegen. Klar: Jeder will hoch hinaus. Aber die Jungs sollten auch immer zu schätzen wissen, was sie bei uns vorfinden", erklärt Habibovic.

Und die Spieler sind schließlich bei einem guten Oberligisten unter Vertrag, der mit erfolgreichen Spielen gegen den 1. FC Gievenbeck (Samstag, 23. November, 13 Uhr), SV Lippstadt, Rot Weiss Ahlen und VfL Bochum II seine gute Ausgangsposition bis zur Winterpause weiter halten oder im Bestfall noch ausbauen möchte.