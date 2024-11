Die Sportfreunde Siegen legen personell noch einmal nach: Ein neuer Stürmer kommt mit der Erfahrung von 237 Einsätzen in der Regionalliga.

Am Sonntag der Sieg im Topspiel der Oberliga Westfalen gegen Preußen Münsters U23 (2:1) und der Sprung auf Tabellenplatz zwei, am Montag gab es dann gleich die nächste gute Nachricht für die Sportfreunde Siegen: Die Südwestfalen haben die noch offene Planstelle in der Offensive geschlossen und mit Arif Güclü einen neuen Stürmer verpflichtet.

Der 31-Jährige war seit dem Ende der Vorsaison vereinslos. Zuvor spielte er für den TSV Steinbach in der Regionalliga Südwest. Er habe "große Lust auf das Projekt", erklärt der Neuzugang in einer Vereinsmitteilung. "Ich möchte mit diesen geilen Fans in einem tollen Stadion viel erreichen und freue mich, für Siegen kicken zu dürfen."

Güclü verbrachte große Teile seiner Laufbahn in der Südwest-Staffel. Er bringt die Erfahrung von 237 Einsätzen für Steinbach, den FSV Frankfurt, Schott Mainz und Wormatia Worms mit ins Leimbachtal. 62 Tore und 19 Vorlagen gelangen ihm. Noch besser liest sich die Quote des gebürtigen Mainzers in der Oberliga RP/Saar, wo er für den SV Gonsenheim 61 Treffer in 119 Partien erzielte.

Trainer Thorsten Nehrbauer suchte bereits seit längerer Zeit nach einem Stoßstürmer. "Uns stehen noch harte und schwierige Zeiten bevor; wir befinden uns mitten in einem Marathon", erklärt der Coach dazu. Dass die Siegener nun Vollzug melden konnten, freut Nehrbauer.

Er lobt Neuzugang Güclü: "Arif ist sehr präsent und kopfballstark, kann Bälle fest machen. Dieser Spielertyp hat uns noch gefehlt. Wir gewinnen in Güclü einen hervorragenden Spieler hinzu, der uns neben Schardt, Werlein und Kader eine weitere offensive Option bietet. Ich freue mich sehr auf ihn."

Die Chance aufs Debüt bietet sich Güclü schon am Freitag. Dann gastieren die Sportfreunde bei der SpVgg Erkenschwick (19.30 Uhr, RS-Liveticker). Ob es dann schon zu einem Einsatz reicht für den Angreifer, der sich in den letzten Monaten privat und bei mehreren Vereinen fit hielt, wird sich zeigen.