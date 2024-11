Der ETB Schwarz-Weiß Essen schwimmt weiter auf einer Erfolgswelle. Am nächsten Spieltag kommt es zum Gipfeltreffen.

4:1-Sieg gegen den 1. FC Kleve! Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat zehn Punkte aus den letzten vier Spielen geholt und die beiden Niederlagen gegen VfB Hilden und SSVg Velbert vergessen gemacht.

Julian Stöhr, Trainer des ETB, war dementsprechend mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden: "Die ersten 20 Minuten waren wirklich gut von uns. Es lief da so, wie wir es uns vorgenommen hatten. Wir wollten viel attackieren und wussten, dass wir mehr Ballbesitz als in den letzten beiden Spielen haben würden. Unser Ziel war, schnell ins Gegenpressing zu kommen, und haben das auch gut gemacht. Wir sind dann auch verdient mit 1:0 in Führung gegangen. Wir hätten aber das 2:0 nachlegen müssen, die Chancen waren entsprechend da. Dann haben wir uns aber etwas einlullen lassen und haben das Tempo rausgenommen. Wir waren nicht mehr griffig im Gegenpressing und hatten zu viele einfache Ballverluste. Auf allen Positionen waren wir nicht mehr so präsent. Das Eiertor zum 1:1 war dann passend zu unserem Spiel Ende der ersten Halbzeit."

Doch die zweite Hälfte ging dann komplett an den ETB. Drei Tore schossen die Schwarz-Weißen noch, so dass es am Ende 4:1 für den ETB stand.

Stöhr: "Ich musste in der Halbzeitpause dann etwas lauter werden und die Mannschaft selbst war auch total unzufrieden mit dem, was sie in den 25 Minuten vor der Pause gezeigt hatte. Im zweiten Durchgang wollten wir wieder so starten, wie zum Beginn des Spiels. Das haben wir ordentlich gemacht und kamen dann auch immer besser in die Partie. Unser Sieg war auch in der Höhe verdient, aufgrund der Chancen, die wir heute hatten. Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Wenn man die 25 Minuten ausklammert, auch mit dem Spiel. Aber eine Partie dauert nun mal 90 Minuten, deshalb bin ich nicht zu 100 Prozent mit unserer Leistung heute zufrieden."

Am Sonntag (1. Dezember, 15 Uhr) kommt es nun zum Essener Gipfeltreffen am Schetters Busch: Tabellenführer Schonnebeck, vier Punkte vor dem ETB, trifft auf Schwarz-Weiß.

Die Statistik zum Spiel

ETB SW Essen: Valentine – Poznanski, Stöhr, Lach, Bachmann – Gusic, Zimmerling (71. Urban) – Korytowski (82. Weihmann), Bosnjak (85. Bugenhagen), Yildiz (85. El-Hany) – Geisler (67. Cissé)

1. FC Kleve: Taner – Lu, Darwish, Dragovic, Bilali – Ismanovski (87. Reffeling), Meurs (87. Da Costa), Hühner, Francis (71. Baek) – Thuyl (85. Badnjevic), Gerling (87. Akpinar)

Schiedsrichter: Michael Menden

Tore: 1:0 Geisler (11.), 1:1 Gerling (45. +1), 2:1 Bosnjak (54.), 3:1 Korytowski (78.), 4:1 Yildiz (82.).

Zuschauer: 303